Alors que Rune Factory: Guardians of Azuma vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch et Switch 2, Marvelous enchaîne déjà avec un autre titre destiné aux amateurs de vie à la ferme, mais cette fois dans une ambiance bien plus paisible et traditionnelle. Il s’agit de STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, un remake du jeu sorti initialement sur Nintendo DS sous le nom Harvest Moon: Grand Bazaar, prévu pour le 27 août 2025 en Europe et en Amérique du Nord, et le 28 août au Japon.

Entièrement repensé pour les consoles modernes, ce remake bénéficie de visuels largement améliorés, d’une histoire enrichie, de nouveaux personnages et, pour la toute première fois dans la série, de doublages vocaux complets lors des événements scénarisés. De quoi donner un second souffle à cet épisode culte pour les fans de longue date.

Le jeu vous transporte à Zephyr Town, un village alpin où souffle un vent de renouveau. Votre mission : reconstruire une ferme et contribuer à redonner vie au célèbre bazar hebdomadaire de la région. Il faudra cultiver la terre, élever des animaux, vendre vos produits dans votre propre étal personnalisé et interagir avec une communauté chaleureuse de villageois.

Parmi les nouveautés de cette version modernisée, on retrouve l’utilisation du vent comme mécanisme central. Grâce à une aile volante, vous pourrez parcourir le village avec fluidité, et les moulins à vent permettront de transformer vos ressources en objets plus élaborés pour booster les ventes au bazar.

Comme toujours dans STORY OF SEASONS, la dimension sociale est au cœur de l’expérience. Vous pourrez faire connaissance avec une galerie de personnages hauts en couleur, nouer des liens d’amitié ou même vivre une romance avec l’un ou l’une des douze prétendant(e)s disponibles, et pourquoi pas fonder une famille.