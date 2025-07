Paris, France le 1er juillet 2025 – Le 2e anniversaire de Pokémon Sleep, l’application de mesure du sommeil pour appareils iOS et Android qui rend le repos divertissant et qui a été téléchargée plus de 20 millions de fois depuis sa sortie en 2013, approche à grands pas ! À cette occasion, vous pourrez profiter d’évènements en jeu et de l’arrivée de Pokémon adorés des fans et découverts pour la première fois dans la région de Hoenn.

Découvrez ci-dessous la vidéo d’annonce :

Célébrations du deuxième anniversaire

du lundi 7 juillet 2025 au lundi 14 juillet 2025, les vedettes de la Fête du 1 anniversaire organisée l’an dernier, Poussacha, Chochodile et Coiffeton, auront plus de chances d’apparaître durant vos recherches sur le sommeil. Vous pourrez également profiter de bonus en jeu. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Pokémon Sleep ou consultez les annonces en jeu. Fête 2e anniversaire : vous pourrez prendre part à cet évènement du lundi 14 juillet 2025 au lundi 28 juillet 2025 et ainsi profiter d’encore plus de bonus en jeu. Par ailleurs, Arcko, Poussifeu et Gobou, les premiers partenaires Pokémon des jeux Pokémon Rubis et Pokémon Saphir, apparaîtront pour la toute première fois dans Pokémon Sleep à partir du lundi 14 juillet à 15:00 (heure locale) !

La vidéo est également disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon pour marquer l’occasion.

(Veuillez noter que les détails de l’évènement sont susceptibles d’être modifiés.)