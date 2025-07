Bandai Namco a dévoilé une nouvelle bande-annonce de précommande pour Shadow Labyrinth, confirmant que le jeu bénéficiera d’une résolution 4K à 60 images par seconde lorsqu’il sera joué en mode docké sur Nintendo Switch 2. Une excellente nouvelle pour les amateurs de fluidité et de netteté visuelle, surtout dans un jeu aussi sombre et stylisé.

Encore mieux : les joueurs qui se procureront le jeu sur la Switch de première génération n’auront pas à repasser à la caisse s’ils basculent plus tard vers la nouvelle console de Nintendo. Une mise à niveau vers la version Switch 2 sera disponible gratuitement, assurant ainsi une transition en douceur entre les deux générations.

Prévu pour le 18 juillet 2025, Shadow Labyrinth marque une transformation radicale de la licence Pac-Man. Ici, pas de labyrinthe lumineux ou de fantômes multicolores : l’univers s’assombrit et le gameplay s’oriente vers le genre metroidvania, avec des créatures cauchemardesques, des environnements labyrinthiques et une ambiance pesante.

Le jeu se distingue non seulement par son esthétique, mais aussi par son approche plus narrative. Voici le résumé officiel fourni par l’éditeur :

« En tant que l’Épéiste n°8, réveillé par une mystérieuse sphère jaune flottante nommée PUCK sur une planète parsemée de reliques de guerres passées, vous êtes choisi pour devenir l’instrument de sa volonté. Pour survivre, vous devrez découvrir de nombreux secrets, dévorer vos ennemis et évoluer de proie à prédateur ultime en embrassant votre véritable destinée. »