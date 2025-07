Goblinz Publishing, Entalto Publishing et le studio Duper Games annoncent aujourd’hui que Day of the Shell sortira sur Nintendo Switch le 29 juillet 2025. Ce roguelite tactique au rythme rapide, dévoilé seulement en mai dernier, avait été initialement prévu pour le troisième trimestre, mais bénéficie désormais d’une date de sortie précise. Une version dédiée à la Nintendo Switch 2 est également en préparation, bien qu’elle n’arrivera que plus tard.

Dans Day of the Shell, les dieux ont anéanti la civilisation humaine, ne laissant que quelques îles isolées en guise de refuge. Le joueur incarne une chasseuse de monstres solitaire, bien décidée à affronter ces divinités vengeresses en explorant les fragments restants du monde. Chaque expédition est un défi, chaque erreur peut être fatale, mais chaque tentative offre aussi l’opportunité d’aller plus loin.

Le gameplay repose sur une idée simple et redoutablement efficace : un clic suffit pour exécuter un tour. Cette mécanique minimaliste permet de prendre des décisions tactiques en un instant, sans nuire à la profondeur stratégique. À chaque île, il faut survivre face à des créatures hostiles, découvrir des trésors cachés et activer un portail menant à l’étape suivante. Le cœur du jeu réside dans la gestion des bénédictions des Gardiens, qui modifient les capacités du personnage et offrent une infinité de combinaisons. Ainsi, chaque partie est différente, chaque parcours une nouvelle stratégie à élaborer.

Comme tout bon roguelite, la mort fait partie intégrante de l’expérience. Elle vous renvoie à votre île d’origine, mais elle marque aussi une opportunité de progresser : il est possible d’y débloquer des améliorations permanentes et de réfléchir à une nouvelle approche pour la tentative suivante.

Doté d’un style visuel stylisé et d’une ambiance mystérieuse, Day of the Shell mise sur la simplicité mécanique et la richesse des choix pour séduire les amateurs de stratégie et de défis exigeants. Les développeurs confirment que la version Nintendo Switch 2 verra le jour une fois que les outils de développement seront pleinement disponibles. En attendant, les possesseurs de la Switch actuelle pourront se lancer dans cette aventure tactique dès le 29 juillet.