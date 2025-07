LEVEL-5 vient de déployer la mise à jour 1.4.0 de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, apportant plusieurs ajouts significatifs à l’expérience de jeu. Disponible dès maintenant, cette nouvelle version enrichit le contenu avec de nombreux objets, de nouveaux défis et des améliorations de confort pour les joueurs.

Parmi les nouveautés les plus notables, on retrouve l’introduction de nouvelles armures, objets, matériaux et recettes. Les recettes permettant de fabriquer ces équipements peuvent être récupérées auprès des commerçants du jeu, de la boutique de Marco, ou encore via les échanges de fruits divins. Un éventail d’options supplémentaires qui permet aux joueurs d’élargir leur arsenal et de personnaliser davantage leur personnage.

Cette mise à jour introduit également de nouveaux défis de zone. Ces épreuves sont spécifiquement conçues pour permettre l’acquisition des matériaux requis à la création des nouvelles armures. Les amateurs de contenu endgame y trouveront donc de quoi prolonger leur aventure avec un objectif clair : collecter des ressources rares pour forger les meilleurs équipements.

Autre amélioration bienvenue : les joueurs peuvent désormais modifier l’équipement de leurs alliés, même si ceux-ci ne sont pas actuellement dans le groupe actif. Cette fonctionnalité, accessible depuis l’écran Équipements, facilite la gestion de l’inventaire et l’optimisation des préparatifs avant les missions ou les combats.

Enfin, LEVEL-5 précise que d’autres ajustements ont été apportés au jeu, notamment des corrections de bugs et des améliorations diverses. Pour obtenir la liste complète des changements, les joueurs sont invités à consulter le site officiel.