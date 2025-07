2K Games a confirmé que WWE 2K25 arrivera sur Nintendo Switch 2 le 23 juillet 2025. L’annonce, officialisée via une bande-annonce diffusée lors du dernier Nintendo Direct, marque le retour de la licence WWE sur une console Nintendo pour la première fois depuis 2020, mais surtout celui d’un épisode principal absent depuis le très décrié WWE 2K18.

Le jeu s’annonce déjà comme une sortie majeure sur la nouvelle console hybride de Nintendo, ne serait-ce qu’en raison de sa taille monumentale : 73,2 Go. Il s’agit du plus gros fichier à ce jour sur Nintendo Switch 2, dépassant les 69,2 Go de Split Fiction. Et ce, malgré une taille réduite par rapport à la version PS5, qui occupe 115,5 Go. À noter que même la version physique du jeu n’inclura pas de cartouche : il s’agira d’un simple code dans une boîte, un choix discutable compte tenu des limitations de stockage de la console et de l’absence de cartouches de 128 Go sur Switch 2.

Ce WWE 2K25 entend faire oublier les ratés du passé en proposant une expérience complète, techniquement optimisée pour la Switch 2, avec l’intégralité des modes présents sur les consoles de salon : du jeu hors-ligne en déplacement aux parties en ligne avec une connexion internet, toutes les fonctionnalités seront de la partie.

Côté contenu, 2K met le paquet. Le mode 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty, narré par Paul Heyman, explore l’héritage de la famille Anoa’i, avec des matchs historiques à revivre, des scénarios alternatifs et même des affrontements de rêve comme les Wild Samoans contre les Dudley Boyz. Ce voyage nostalgique est salué par la presse spécialisée, USA TODAY Sports parlant d’une « expérience mémorable ».

Autre nouveauté majeure : The Island, une carte interactive exclusive à la Switch 2, PS5 et Xbox Series X|S, où les joueurs doivent faire leurs preuves pour obtenir un contrat WWE en accomplissant des quêtes, en participant à des événements en direct ou encore en améliorant leur personnage au fil de chapitres scénarisés.

Le roster est lui aussi impressionnant, avec plus de 300 Superstars jouables, mêlant icônes du passé (Bret Hart, Chyna, Rob Van Dam) et figures actuelles de RAW, SmackDown ou NXT (Cody Rhodes, LA Knight, Tiffany Stratton, Jacob Fatu, etc.).

Sur le plan du gameplay, plusieurs évolutions notables sont au programme : le retour des chaînes de prises (Chain Wrestling), l’ajout de nouveaux types de matchs comme les Bloodline Rules Match ou les Underground Match, et même des sauts par-dessus les barricades. Mais la nouveauté la plus marquante reste l’introduction des matchs intergenres, permettant de croiser lutteurs et lutteuses dans des confrontations inédites.

Le mode MyGM bénéficie également d’une grosse mise à jour avec un mode multijoueur en ligne pour jusqu’à quatre joueurs. Les joueurs peuvent diriger leur show, organiser des événements inter-marques, et tester leur stratégie face à d’autres managers du monde entier.

Le mode MyFACTION fait son retour sous forme de jeu de cartes à collectionner, avec de nouveaux types de nœuds, des matchs en ligne améliorés, des cartes à thème et des cartes Persona utilisables dans tous les modes. Les événements communautaires et les contenus saisonniers visent à renforcer l’intérêt sur la durée.

Du côté du mode carrière MyRISE, une nouvelle histoire unique (multi-genre) met en scène Kevin Owens et Bayley, entre autres, dans une tentative de prise de contrôle de NXT. Selon les choix du joueur, plusieurs branches narratives s’offriront à lui, avec objets à débloquer, personnages supplémentaires et nouvelles arènes.

Le mode Universe, pilier du jeu bac à sable, voit le retour très attendu des promos, enrichies de choix multiples et de cinématiques inédites. Enfin, la suite de création, toujours aussi robuste, permet une personnalisation poussée des Superstars, GMs, arènes, entrées, ceintures, pancartes et plus encore.

En parallèle, un Season Pass étalé sur cinq packs téléchargeables est prévu. Deux sont déjà disponibles, tandis que les trois suivants arriveront dans les mois à venir. Parmi les nouvelles têtes annoncées, on retrouvera des légendes comme Mark Henry, les New Age Outlaws, Jesse Ventura, mais aussi des personnalités inattendues comme Shaquille O’Neal. Des stars contemporaines comme Giulia, Jordynne Grace ou Penta viennent également enrichir l’effectif.

Trois éditions du jeu sont proposées :