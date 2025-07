N’avez-vous jamais rêvé de voyager dans le passé pour revivre cette époque magique des jeux 8-bit, où tout était plus simple et plus coloré ? C’est désormais possible avec RIKI 8Bit GAME Collection ! Développé par City-Connection en collaboration avec RIKI, mangaka et créateur de jeux, et édité par Clear River Games, cette collection nous promet une expérience tout en pixels et en musique chiptune !

Une collection de 5 jeux en 8-bit

Comme son nom l’indique, RIKI 8Bit GAME Collection est une collection de jeux 8-bit imaginée par l’artiste RIKI (tout simplement !). En réalité, il s’agit de 2 jeux et de 3 albums musicaux, proposant des musiques créées pour l’occasion par près de 40 compositeurs talentueux !

Le premier jeu de cette collection se nomme « Kira Kira Star Night ».

Il s’agit d’un jeu d’action et de sauts où nous incarnons une fillette coiffée de longues couettes roses nommée Kirara, devant récupérer un maximum d’étoiles dans le temps imparti. Les commandes sont très simples : droite et gauche pour se déplacer, et A ou B pour sauter. Il est aussi possible de sauter en diagonale et de rebondir sur les côtés de l’écran. Les étoiles apparaîtront par lots, avec chaque fois des patterns différents. Le bas de l’écran nous indique le temps restant et le nombre d’étoiles collectées sur le total nécessaire pour passer au niveau suivant. Si le concept est aussi simple, le jeu brille davantage par son ambiance visuelle et sonore. Des graphismes tout en pixels et hauts en couleurs mettant en scène divers décors comme une ville, une plage ou même l’espace ! Tout cela accompagné par des musiques entraînantes en 8-bit (ou chiptune). Instantanément, avec ce premier jeu, nous sommes plongés dans une autre époque et nous nous enfermons dans un petit cocon.

Dans Kira Kira Star Night, on peut choisir entre deux niveaux de difficulté et plusieurs albums musicaux qui se joueront pendant notre partie. Chaque session de jeu se découpe en 9 niveaux qu’il faudra enchaîner sans perdre. Si vous perdez, vous êtes invités à écrire votre nom en trois lettres, et votre record sera affiché dans le tableau des scores, comme dans les jeux d’arcade. Si vous réussissez le dernier niveau, vous gagnez un code secret qu’il vous suffira d’entrer dans le menu « Option » pour débloquer de nouveaux personnages ! Et qui dit nouveaux personnages dit nouvelles façons de jouer ! Si Kirara peut sauter plus haut avec A et plus bas avec B, New pourra enchaîner deux petits sauts, et Bit sautera plus ou moins haut selon votre pression sur le bouton et flottera avant d’atterrir. Et si vous terminez le jeu avec chacun des personnages, vous débloquerez une adorable souris rose munie d’un filet, qui chassera les étoiles à vos côtés !

Le jeu propose aussi un mode « Practice » vous permettant de vous entraîner sur le niveau de votre choix, avec le personnage et la difficulté souhaités. De plus, le menu « Option » vous permet d’écouter chacune des musiques du jeu, et de visualiser chaque décor et chaque illustration de fin de niveau. Un bonus très appréciable !

Mais assez parlé d’étoiles et de filles en rose ! Place à la baston, la vraie !

Le deuxième jeu de cette collection est « Astro Ninja Man DX », un jeu de tir (shoot ’em up) où nous incarnons des astronautes qui tirent des balles pour repousser les forces ennemies. Nul besoin de matraquer sa manette : notre personnage tire automatiquement, et en continu ! Mais il est possible de déclencher des rayons puissants toutes les poignées de secondes quand notre jauge est chargée. Il suffit de se déplacer à droite ou à gauche pour viser, et presser A ou B pour tirer un rayon. Si l’on se prend ne serait-ce qu’une attaque ennemie, c’est game over. Plusieurs fois par partie, des alliés colorés se joindront à nous et tireront au même rythme que nous. Ces derniers ne peuvent pas subir de dégâts, mais ils disparaissent un par un lorsque notre personnage (au centre) se fait toucher par une attaque ennemie. Nos alliés sont donc aussi nos vies supplémentaires ! Les ennemis, bien qu’ils aient principalement des formes de cubes ou de boules, sont variés et possèdent des patterns et des attaques différentes. Hé ! Il y a même un crâne géant en guise de boss, et un autre qui est… une planète !?

Astro Ninja Man DX propose un mode « Normal game » où il faut enchaîner les 4 niveaux du jeu, et un mode « Quick game » où il faut viser le meilleur score dans un seul niveau. Comme dans Kira Kira Star Night, vous serez invités à écrire votre nom à chaque fin de partie. À l’inverse, le tableau des scores ne sera pas consultable dans un menu dédié, mais s’affichera à chaque fin de partie. Et le mode « Practice » sera cette fois rangé dans le menu « Option ». Ce jeu n’offre malheureusement rien à débloquer, et est beaucoup moins complet que le premier jeu de la collection. Le menu « Option » permet néanmoins de profiter de chaque musique ou effet sonore du jeu.

Que ce soit dans Kira Kira Star Night ou Astro Ninja Man DX, le soin apporté aux jeux se ressent, et l’on peut apprécier certains détails. Par exemple le fait que le jeu ne nous laisse jamais sans musique à travers les menus, et que rester devant l’écran titre sans rien toucher déclenche des démos de gameplay, affiche le tableau des scores ou bien les crédits.

De la personnalisation pour un confort optimal

L’une des grandes forces de RIKI 8Bit GAME Collection, c’est la personnalisation de l’expérience de jeu. En appuyant sur X à tout moment, le jeu se met en pause et un menu apparaît, nous offrant la possibilité de changer la taille et le ratio de l’écran, et de rajouter des filtres reproduisant les sensations de l’époque, comme l’effet scanline (pour rajouter les lignes de balayage de nos vieux écrans), un écran arrondi sur les côtés et un effet de flou. Nous sommes libres de combiner les effets de notre choix pour jouer dans les meilleures conditions ! Il est aussi possible de changer (ou d’enlever) les fonds d’écran qui remplissent l’espace hors du cadre de jeu, ou laisser le jeu décider pour nous.

Ainsi, selon notre humeur et selon si l’on jouait sur Nintendo Switch ou sur l’écran plus grand de la Nintendo Switch 2, nous nous sommes surpris à changer certains paramètres pour avoir l’expérience la plus agréable possible.

C’est aussi depuis ce menu qu’il est possible de sauvegarder ses parties. Car oui, il faut faire attention ! Entrer son nom à la fin d’une partie ne suffit pas ; il est important de passer par le menu pour effectuer une « Quick save ». Ainsi la prochaine fois que vous démarrerez le jeu, vous pourrez utiliser l’option « Quick load » pour retrouver votre progression. Ces sauvegardes rapides sont très pratiques pour se créer des checkpoints lors de passages difficiles, notamment dans Astro Ninja Man DX. (C’est de la triche, vous dites ? Mais nooonnn !)

Le menu permet entre autres de lire la description et les commandes du jeu, et de revenir au menu principal de la collection. (À noter que même ce menu fait de la musique : quand nous disions que RIKI 8Bit GAME Collection ne nous laisse jamais sans musique !)

Des musiques, encore et encore !

Comme dit précédemment, les 3 autres jeux de cette collection sont en réalité des albums.

Le premier se nomme « 8BIT MUSIC POWER » et contient 11 musiques. Une fois démarré, on peut choisir sa musique (ou on laisse celle qui s’active par défaut) et la visualisation se lancera, montrant dans un premier temps l’interface principale où il est possible d’interagir (nous y reviendrons plus tard !), puis des illustrations diverses, des démos avec des particules, et les crédits. Il est aussi possible de démarrer un mini-jeu pendant la musique ! L’un consiste à attraper assez de pièces dans le temps imparti, et l’autre nous demande d’éviter les étoiles jusqu’à la fin du compte à rebours. On n’y gagne rien, mais cela reste sympa. Une fois une musique terminée, la musique suivante se lance et nous sommes renvoyés à l’écran titre. Un menu « Option » est disponible et propose… un autre menu où il est possible de profiter des musiques !? Cette fois, il est possible de passer d’une musique à l’autre sans avoir à retourner à l’écran titre. Nous ne comprenons pas pourquoi ce n’est pas CE menu qui est utilisé à l’origine ! Surtout que le menu des options permet aussi de profiter des mini-jeux, des démos et des illustrations pendant que la musique se joue. Heureusement, le tir est corrigé pour les albums suivants.

Les deux autres albums se nomment « 8BIT MUSIC POWER FINAL » et « 8BIT MUSIC POWER ENCORE » et contiennent respectivement 18 et 14 titres. Cette fois, pas d’illustrations ou de particules au hasard en guise de visualisations ! Nous avons le droit à de petites chorégraphies réalisées par des personnages tirés du premier jeu Kira Kira Star Night. Chaque musique possède une visualisation différente, avec des décors dynamiques et originaux ! À l’inverse du premier album, il n’y a pas d’écran titre ; nous arrivons directement sur l’écran de la première musique, et nous pouvons utiliser les flèches de droite ou de gauche pour passer d’une musique à l’autre (C’est bien plus pratique comme ça !). Il est aussi possible de jouer les musiques à la suite dans l’ordre, au hasard, ou de les jouer en boucle. Nous avons été très impressionnés par le travail fourni sur les visualisations de ces deux albums !

Enfin, ces jeux ne permettent pas seulement d’écouter les musiques, mais aussi d’interagir avec ! Sous les visualisations sont représentées les 5 pistes d’instruments qui composent la musique (Pulse #1, Pulse #2, Triangle, Noise et Delta PCM). Celles-ci s’animent pour indiquer quelles notes sont jouées dessus à tout moment, et vous êtes libres de mettre en silence chacune de ces pistes comme bon vous semble, pour profiter des musiques différemment !

Ainsi, dans RIKI 8Bit GAME Collection, il est possible de profiter autant des jeux que des albums musicaux. Cette collection a réussi à recréer cette ambiance rétro si charmante qui nous manquait sans qu’on le sache !

RIKI 8Bit GAME Collection est disponible sur l’eShop au prix de 19,99€ et il est possible de le trouver en boîte dans certaines boutiques. Une version en coffret existe aussi, incluant une dizaine d’illustrations et le CD d’un des albums du jeu. Cela reste malgré tout assez élevé au vu du contenu proposé.