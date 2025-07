Un nouvel indice laisse penser que Digimon Story: Time Stranger, déjà annoncé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, pourrait également arriver sur la future Nintendo Switch 2. D’après une découverte repérée dans la base de données européenne EAN, un code unique aurait été attribué à une version spécifique pour la console de Nintendo encore non dévoilée officiellement.

Pour rappel, les codes EAN (European Article Number) sont des identifiants à 13 chiffres utilisés par les revendeurs pour cataloguer et anticiper les produits à venir. Ce type d’apparition dans les bases de données ne garantit pas une annonce immédiate, mais dans le passé, plusieurs jeux ont été repérés de cette manière juste avant un Nintendo Direct ou une présentation officielle. De quoi nourrir l’espoir d’une annonce imminente.

Bandai Namco, l’éditeur de la série Digimon Story, a déjà confirmé la sortie de Time Stranger sur les consoles concurrentes pour le mois d’octobre. Durant son dernier showcase, la firme a même conclu sa présentation avec un nouveau teaser du jeu, ce qui renforce l’idée qu’une communication autour d’une version Switch 2 pourrait suivre prochainement.

Il est aussi important de noter que Bandai Namco figure parmi les éditeurs les plus actifs sur les consoles Nintendo. L’éditeur a sorti plusieurs jeux Digimon sur Switch, dont Digimon Story: Cyber Sleuth et Digimon Survive, aussi bien en version physique que numérique. De plus, un autre jeu édité par Bandai Namco, Shadow Labyrinth, est déjà confirmé pour la Switch 2.