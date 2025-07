Mario Kart World reste en tête, Tamagotchi réussit son lancement, et la Switch 2 entraîne tout le marché japonais dans son sillage.

La semaine 26 du classement Famitsu confirme le grand retour de Nintendo sur le devant de la scène, mené tambour battant par Mario Kart World. Le jeu enregistre une progression notable de 18 % par rapport à la semaine précédente, atteignant désormais 1,18 million d’unités vendues. Ce regain d’intérêt est directement corrélé à la hausse continue des ventes de la Nintendo Switch 2, qui s’est écoulée à plus de 161 000 exemplaires cette semaine, contre 140 000 la semaine dernière. Le phénomène Mario Kart, systématiquement lié aux ventes de consoles, démontre une fois de plus son statut de « system seller » incontesté.

Deuxième du classement, Tamagotchi Plaza sur Switch 1 fait un bon lancement à plus de 102 000 exemplaires. Le chiffre est impressionnant mais sans doute sous-estimé par Famitsu, selon certaines sources pointant les ventes importantes sur Amazon Japon. En quatrième position, la version Nintendo Switch 2 du jeu n’a pour l’instant séduit que 26 000 acheteurs, une performance correcte mais qui souligne un public encore très divisé entre les deux générations de console. En troisième place, Death Stranding 2: On the Beach débute sur PS5 avec près de 72 000 ventes physiques. C’est une chute importante, environ -60 %, comparée au lancement de Death Stranding en 2019 sur PS4. Le titre de Kojima semble souffrir d’une réception plus tiède sur le marché japonais, peut-être à cause de son ton plus contemplatif ou de la forte concurrence actuelle sur Switch.

D’autres nouveautés font leur entrée dans le top 10, comme ToHeart (18 000 ventes), Castlevania Anniversary Collection (près de 13 000) et la version Switch 2 de Breath of the Wild, qui continue tranquillement sa carrière avec 6 200 unités supplémentaires, totalisant plus de 24 000 ventes sur cette nouvelle plateforme. On notera aussi les performances solides des classiques comme Mario Kart 8 Deluxe, toujours bien vivant (+3 %), ou encore Minecraft, qui grimpe de 15 %.

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 145.069 / 1.185.113 (+18%)

02./00. [NSW] Tamagotchi Plaza <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥5.400) – 102.289 / NEW

03./00. [PS5] Death Stranding 2: On the Beach <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2025.06.26} (¥8.164) – 71.964 / NEW

04./00. [NS2] Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Edition <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥6.300) – 26.396 / NEW

05./00. [NSW] ToHeart # <RPG> (Aqua Plus) {2025.06.26} (¥3.980) – 18.076 / NEW <80-100%>

06./00. [NSW] Castlevania Anniversary Collection <Castlevania \ Castlevania II: Simon’s Quest \ Castlevania III: Dracula’s Curse \ Super Castlevania IV \ Castlevania: The Adventure \ Castlevania II: Belmont’s Revenge \ Kid Dracula \ Castlevania: Bloodlines> # <ACT> (Konami) {2025.06.26} (¥4.527) – 12.917 / NEW

07./05. [NS2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition <ADV> (Nintendo) {2025.06.05} (¥7.889) – 6.231 / 24.056 (+6%)

08./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.569 / 6.358.819 (+3%)

09./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.513 / 3.923.387 (+15%)

10./04. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time <RPG> (Level 5) {2025.05.22} (¥6.980) – 5.396 / 136.021 (-28%)

Du côté des consoles, la Switch 2 affiche une dynamique impressionnante. Avec 161 000 unités vendues cette semaine, elle domine largement le marché, tirant avec elle les ventes de la Switch 1, qui remontent à 15 000 unités (contre 12 000 la semaine précédente). La PS5 remonte légèrement à 7 300 ventes, sans pour autant rattraper son retard sur l’année. À ce rythme, la Switch 2 dépasse le million quatre cent mille unités en seulement quelques mois.