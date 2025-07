L’excitation d’un enfant dans une confiserie. C’est précisément cette sensation qui nous envahit à chaque fois qu’une nouvelle Irem Collection débarque sur notre Nintendo Switch. Ces compilations sont bien plus qu’une simple plongée nostalgique ; elles sont une invitation à découvrir des joyaux méconnus, des pépites oubliées de l’âge d’or de l’arcade qui méritent amplement leur heure de gloire. Irem Collection Volume 3 ne fait pas exception à la règle, soufflant même le toit avec une sélection de shoot ’em up (shmup) aussi rares que rafraîchissants, dont nous nous sommes surpris à tomber amoureux.

Un plongeon dans l’arcade obscur

Cette troisième collection est portée par Tozai Games, en collaboration avec ININ Games, perpétuant ainsi la mission de préservation du patrimoine vidéoludique de l’emblématique développeur japonais Irem Software Engineering. Si Irem est universellement célèbre pour sa saga R-Type, ces collections s’attachent justement à mettre en lumière ses créations moins connues, mais tout aussi méritantes. Comme ses prédécesseurs (Vol. 1 et Vol. 2), le Volume 3 ne mise pas sur la quantité, mais sur la qualité et l’obscurité relative de ses titres. Il propose quatre expériences distinctes, ou techniquement cinq si l’on compte le portage console inclus pour l’un d’eux.

Le cœur de la collection : trois jeux, cinq expériences

Mr. Heli / Battle Chopper (Arcade, 1987) & Mr. Heli’s Great Adventure (PC Engine Port) : L’incontestable star de cette collection, et pour cause : ce petit hélicoptère joufflu aux jambes trapues n’avait plus été officiellement disponible depuis l’Irem Arcade Hits de DotEmu en 2011. Sorti la même année que le premier R-Type (1987), Mr. Heli offre une approche radicalement différente du shmup. Loin des vaisseaux spatiaux, vous pilotez cet engin rotatif et adorable dans des niveaux qui privilégient l’exploration à la simple progression linéaire. Le but ? Survie et collecte. Votre arsenal se limite à des tirs horizontaux (avec autofire en maintenant le bouton) ou vers le haut. La clé réside dans la destruction des blocs environnementaux pour révéler des cristaux, la monnaie du jeu. Ces cristaux doivent ensuite être dépensés pour débloquer des améliorations d’armes vitales, cachées dans ces mêmes niveaux. Cette mécanique de micro-économie ajoute une couche de stratégie et de tension unique. Les stages sont vastes, divisés en sections avec des minibosses, et proposent même des phases de tunnel labyrinthiques. La difficulté est impitoyable, une marque de fabrique Irem. La surprise agréable est l’inclusion du portage PC Engine (Turbografx-16), Mr. Heli’s Great Adventure. Moins difficile que la version arcade, il est techniquement impressionnant pour l’époque, rivalisant presque avec la qualité du portage de R-Type sur la même machine, bien que sa bande-son soit moins punchy. Son charme rétro et son gameplay exploratoire en font un titre indispensable, justifiant à lui seul la collection pour beaucoup.

Dragon Breed (Arcade, 1989) : Plongez dans un univers fantasy épique où vous incarnez Kayus, chevauchant le majestueux dragon Bahamoot. Dragon Breed est un shmup horizontal plus conventionnel dans son déroulement, mais révolutionné par sa mécanique centrale : la symbiose entre le chevalier et sa monture. Initialement, Kayus utilise son arbalète pour tirer vers l’avant. Mais Bahamoot est bien plus qu’un simple taxi volant. Son corps invulnérable est votre bouclier principal : vous pouvez le déplacer pour intercepter les projectiles ennemis ou même l’enrouler autour de Kayus pour le protéger totalement (mécanique rappelant les tentacules de X-Multiply). Il peut aussi écraser physiquement certains ennemis. Les power-ups colorés (rouge : boules de feu, or : croissants tournoyants, argent : nuée de bébés dragons, bleu : éclairs sous le dragon) se renforcent lorsqu’on en collecte plusieurs de la même couleur. La tension réside dans la protection de Kayus, extrêmement vulnérable (mort en un coup), malgré un hitbox réduit. L’art direction fantastique et sombre, similaire à X-Multiply, est superbe. Le jeu est exigeant mais gratifiant, et offre une fin totalement démente avec un texte déroulant épique et… très mal orthographié, ajoutant une touche d’humour involontaire.

Mystic Riders / Mahou Keibitai Gun Houki (Arcade, 1992) : Un vent de fraîcheur et de couleurs après les titres plus austères. Ici, vous incarnez une sorcière ou un sorcier chevauchant un balai magique dans un shmup horizontal au charme gothique et féerique, préfigurant des titres comme Deathsmiles. Le gameplay introduit des nuances intéressantes : vous pouvez tirer vers l’avant ou vers l’arrière, mais uniquement au sol. Si vous êtes en vol sur votre balai, vous ne pouvez tirer que vers l’avant. Vous disposez également d’attaques de mêlée avec le balai et de la possibilité de le lancer. Une mécanique de niveau de puissance est centrale : plus vous survivez longtemps, plus vos sorts deviennent puissants. Une mort vous fait redescendre d’un niveau, vous forçant à récupérer des items pour regagner votre puissance perdue. Comparé souvent à la série Cotton pour son univers et son esthétique « cute ’em up », Mystic Riders est réputé être l’un des jeux Irem les plus accessibles de cette compilation, bien que toujours exigeant. Sa difficulté est mieux dosée pour les nouveaux venus, et il permet de continuer après un Game Over sans recommencer tout le niveau. Les sprites sont remarquablement détaillés et expressifs pour un jeu de 1992.

L’expérience technique et options : du solide, mais peu d’extras

Comme pour les volumes précédents, Tozai Games propose deux modes principaux pour aborder chaque jeu :

Mode Classique : L’expérience arcade pure et dure, sans filet. Difficulté originale, pas de sauvegardes, pas d’aides. Pour les puristes et les masochistes.

L’expérience arcade pure et dure, sans filet. Difficulté originale, pas de sauvegardes, pas d’aides. Pour les puristes et les masochistes. Mode Casual : Là où la compilation brille par son accessibilité moderne. Il inclut des réglages de difficulté, des sauvegardes instantanées (save states), une fonction rembobinage (rewind) indispensable pour surmonter les sections punitives, et même des triches (comme l’invincibilité). Un must pour apprécier ces jeux exigeants sans frustration excessive.

Côté présentation visuelle, la collection est très complète, voire exhaustive :

Options d’affichage : Un large choix de ratios d’écran (original, étiré, adapté) et surtout une pléthore de filtres visuels (shaders) . Du scanline classique au « arcade glow » qui fait littéralement ressortir les couleurs et les sprites sur un écran OLED, en passant par diverses simulations d’écran CRT. Le rendu est superbe.

Un large choix de ratios d’écran (original, étiré, adapté) et surtout une pléthore de . Du scanline classique au « » qui fait littéralement ressortir les couleurs et les sprites sur un écran OLED, en passant par diverses simulations d’écran CRT. Le rendu est superbe. Palettes de couleurs : Une sélection presque déconcertante de palettes (RGB, BRG, RBG, GRB, GBR…) permettant d’ajuster le rendu chromatique à sa préférence.

Une sélection presque déconcertante de palettes (RGB, BRG, RBG, GRB, GBR…) permettant d’ajuster le rendu chromatique à sa préférence. Personnalisation : Des bordures (wallpaper) pour habiller les parties non utilisées de l’écran.

Cependant, le talon d’Achille majeur de cette collection, comme des précédentes, est le manque cruel de contenu supplémentaire. Aucune note de développeur, aucune interview, aucune image conceptuelle, aucun document marketing d’époque, aucune présentation historique contextuelle. Pour une compilation s’adressant explicitement aux passionnés de rétrogaming et à l’archivage, cette absence est frustrante, surtout quand on la compare à des références comme Atari 50: The Anniversary Celebration ou The Making of Karateka. On aurait aimé célébrer ces jeux, pas seulement les émuler.

Graphismes, son et maniabilité : la marque Irem

Chaque jeu de cette compilation illustre le savoir-faire artistique d’Irem. Les graphismes se démarquent par des sprites imposants, détaillés et dotés d’un vrai charisme, qu’il s’agisse de Mr. Heli, du dragon Bahamoot ou des divers sorciers. Les environnements varient considérablement selon les titres : labyrinthes mécaniques pour Mr. Heli, univers oniriques et gothiques dans Mystic Riders, ambiance sombre et fantastique pour Dragon Breed. L’émulation, quant à elle, est d’une fidélité remarquable, conservant intact le pixel art d’origine qui ressort particulièrement bien avec les bons filtres sur un écran OLED.

Côté son, on retrouve les bandes-sons typiques de l’arcade, rythmées et percutantes. Les bruitages sont efficaces et contribuent à l’immersion, même si certaines musiques ne marquent pas toujours durablement. On notera que le portage PC Engine de Mr. Heli souffre d’une bande-son moins percutante que sa version arcade, une différence déjà soulignée à l’époque.

La maniabilité, enfin, est parfaitement adaptée à la manette de la Switch. Les commandes sont simples, intuitives et réactives : tir, tir directionnel spécial et déplacements. La difficulté des jeux ne vient donc pas d’un quelconque problème de prise en main, mais bien de leur game design exigeant.

Durée de vie et rejouabilité : pour les passionnés

La longévité de cette compilation dépend étroitement de votre goût pour les défis à l’ancienne et votre envie de maîtriser les subtilités du genre shoot’em up.

En surface, la durée de vie semble courte. Chaque jeu peut être terminé en moins d’une heure par un joueur expérimenté. Mais parvenir à ce niveau demande de nombreuses heures d’apprentissage et de perfectionnement.

Pour les amateurs de shmups, la rejouabilité est élevée. Le plaisir de finir les jeux sans aides, d’améliorer son score, de maîtriser des systèmes comme la collecte de cristaux dans Mr. Heli, ou simplement de revivre ces expériences arcade avec un œil de passionné est bien réel. Le mode casual, avec ses fonctions de rembobinage et de sauvegarde instantanée, rend l’expérience plus accessible et allonge la durée de vie pour les joueurs occasionnels.

On pourra toutefois regretter le manque de volume. Avec seulement trois jeux principaux, même en comptant la version PC Engine en bonus, cette compilation reste plus modeste que d’autres. Tout repose alors sur la qualité et l’intérêt intrinsèque de ces titres soigneusement choisis.

Irem Collection Volume 3 est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros.