Bambas!, littéralement « baskets », porte bien son nom. Cet étonnant jeu nous permet d’incarner une paire de chaussures qui explore la ville ! Le jeu est développé par le studio espagnol Devilish Games, un habitué des concepts originaux comme Minabo – A walk through life. Que nous donne donc ce Bambas!, disponible sur l’eShop depuis le 27 juin 2025 au prix de quinze euros ?

¡Para bailar la « Bambas »!

Bambas! est un inclassable. Dans ce jeu, nous incarnons une paire de chaussures qui se balade dans les rues d’une ville fictive. Nous n’avons pas vraiment d’objectif, mais nous rencontrerons d’autres paires avec qui nous pourrons discuter, et qui parfois nous donneront des défis.

La prise en main est volontairement capricieuse et le jeu tente de se rapprocher des expériences à la maniabilité étonnante comme Octodad: Dadliest Catch. Pour essayer de résumer simplement, il faut déplacer chaque chaussure indépendamment l’une de l’autre.

La gâchette permet de lever le pied (la gauche pour la gauche, et la droite pour la droite) alors que le joystick sert à se déplacer (là encore, chaque joystick pour chaque côté). Pour avancer, il faudra réussir une sorte de ballet mécanique où nous alternons gâchettes et joysticks afin de progresser dans les rues.

Les quêtes proposées par les habitants sont variées : nous livrons par exemple des commandes en trottinette (comme dans notre vidéo de fin), nous retirons les chewing-gums d’un skatepark, ou nous piétinons une voiture jusqu’à sa démolition.

Bambas! mélange ces quêtes avec du walking simulator et du collectathon, où l’expérience repose sur le plaisir de se balader tout en marchant sur tous les objets qui passent. Nous aurons à éteindre quatre-vingt mégots de cigarette, écraser cent cinquante feuilles, marcher sur cent bouches d’égout…

Le jeu offre aussi des défis « spontanés ». Nous aurons à marcher uniquement sur les bandes blanches d’un passage piéton le plus rapidement possible, ou alors nous devrons marcher à toute vitesse sur la rambarde de la plage.

Bambas! aurait pu devenir ce jeu inclassable qui marque les esprits. Malheureusement, à cause de problèmes techniques, graphiques, et d’un manque cruel de fun, nous avons une expérience à fuir sur Nintendo Switch.

Un concept étonnant

Parlons déjà de la maniabilité volontairement douteuse du jeu. Celle-ci aurait pu être intéressante, mais l’expérience est émaillée de problèmes techniques récurrents qui empêchent l’amusement.

Citons par exemple la quête en trottinette que vous pouvez voir dans la vidéo de fin. La maniabilité est compliquée… mais la caméra est aussi très mal agencée. Globalement, le moindre coup violent nous fait sortir du véhicule, or il est impossible de voir ce qui se trouve devant nous. Nous sommes obligés d’aller sur la plage, mais le seul moyen d’accès pour s’y rendre est un ponton difficile d’accès car pas indiqué sur la carte (et non visible avec la caméra). Si nous ajoutons à ces difficultés le fait que la flèche qui nous donne l’adresse de livraison nous mène (littéralement) droit dans le mur, cela devient un mini-jeu frustrant et peu agréable.

Lorsque nous piétinons la voiture pour l’autre quête, nos pieds peuvent « tomber » du bord alors que nous n’utilisons aucun joystick. La caméra, qui ne peut toujours pas être déplacée, nous empêche de savoir comment retourner sur le véhicule.

Certaines quêtes entrent parfois en collision avec les défis spontanés, et nous avons par exemple un certain nombre de pas à réaliser à la plage… mais la quête s’est réinitialisée à deux doigts de la fin à cause d’un succès.

Ces problèmes techniques empêchent le fun et sont combinés à une difficulté parfois trop relevée. Nous avons une séance de penaltys à faire… où il faut réussir les cinq penaltys pour gagner. Nous devons ranger vingt ballons de baudruche… mais le moindre faux pas (et même lorsque nous ne faisons aucune erreur) éclate le ballon et nous amène à tout recommencer !

Là où Octodad: Dadliest Catch compensait sa prise en main difficile par des quêtes volontairement absurdes et simples à réaliser (verser du lait est chaotique… mais très drôle), Bambas! nous propose une maniabilité ardue mélangée à des quêtes d’une difficulté parfois vraiment relevée. Ce mélange crée une expérience amère pour le joueur et peu gratifiante.

L’écriture des personnages est un peu bancale, et soyons honnêtes, la marche à réaliser pour découvrir de nouvelles quêtes est longue et fastidieuse. La carte indique d’ailleurs de façon peu précise où se trouvent les personnages et nous devons parfois faire bêtement le tour pour trouver la chaussure en question.

Mais qui n’est finalement pas maîtrisé

Pour un jeu qui se revendique comme un walking simulator, les graphismes et globalement le portage sur Nintendo Switch sont ratés (même sur la deuxième console du nom). Le jeu est pixélisé, les décors ne sont pas très beaux à regarder… C’est dommage, car il y a une direction artistique intéressante qui aurait mérité un meilleur rendu.

La mer, par exemple, n’est qu’une texture bleue sans âme qui mime vaguement le rythme des vagues. Marcher sur le sable aurait pu être satisfaisant… mais la plage n’imprime pas nos empreintes de pas et nous laissent une impression déceptive. Notons aussi quelques erreurs de traduction avec des fautes (rares mais) grossières, comme le « flus (sic) énergétique ».

En revanche, le jeu peut parfois avoir des éclaircies quand nous rencontrons des personnages attachants aux quêtes amusantes. Nous pensons notamment à cette paire de chaussures antisystème qui nous demande de faire des pas en marche arrière pour imposer sa différence aux yeux du monde. Techniquement, énormément de quêtes auraient pu être sympathiques (comme les tirs au but) si la difficulté n’était pas aussi relevée.

Bambas! est finalement une œuvre au concept intéressant, avec un fort potentiel, quelques passages sympathiques, mais finalement bien trop limitée et techniquement pauvre pour nous faire passer un bon moment.

La durée de vie dépend de vous, de votre implication sur le jeu, et votre envie de tout collecter ou non. Malgré tout, quinze euros semble être un tarif un peu trop élevé pour ce qui est proposé. De plus, ne vous fiez pas aux avis Steam, qui, en plus d’être dithyrambiques, n’ont clairement pas assez de temps sur le jeu pour donner un avis complet sur l’expérience.

La bande-son est sympathique, funky et énergique à souhait, même si elle devient répétitive. Il y a une radio qui permet de choisir ses chansons, mais le jeu nous remet instantanément sur la première musique à chaque lancement du soft, ce qui nous « oblige » à réécouter la même piste.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes tirée de notre propre expérience sur le jeu.