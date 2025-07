Mamorukun ReCurse! descend dans les Enfers le 25 septembre 2025

Clear River Games, éditeur spécialisé dans les jeux rétro et classiques, s’associe à City Connection pour annoncer la date de sortie de Mamorukun ReCurse!, un remaster moderne du shoot ‘em up culte, prévu pour le 25 septembre 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Accompagnée d’une toute nouvelle bande-annonce survitaminée, cette annonce marque le grand retour d’un « cute-em-up » particulièrement apprécié des fans d’arcade.

Dans Mamorukun ReCurse!, les joueurs plongent au cœur d’un univers surnaturel après la mort prématurée du héros, Mamoru. Ce dernier se réveille dans le Netherworld, un monde troublé par une invasion de ténèbres en provenance du World of Darkness. Rapidement rejoint par Fululu, Mayuno, Kinya et Beniko, Mamoru découvre qu’ils sont les derniers remparts contre l’anéantissement de ce royaume d’outre-monde.

Ne vous fiez pas à l’esthétique colorée et mignonne : ce shooter à défilement vertical est une ode à l’arcade pure et dure. Les mécaniques de jeu, nerveuses et exigeantes, rappellent les sensations des salles d’arcade d’antan. L’une des particularités du gameplay repose sur les Curse Bullets, qui permettent de modifier en temps réel la difficulté du jeu. Les joueurs peuvent ainsi balayer les projectiles ennemis, affaiblir les vagues d’ennemis ou, au contraire, renforcer les adversaires pour booster leur score, au prix d’un risque accru.

Le jeu propose de nombreux modes, incluant un Story Mode, un Arcade Mode, et les Netherworld Adventures, des parcours de défis pensés pour affiner ses réflexes. Chaque personnage jouable dispose de costumes alternatifs, et les fans de lore ou de bonus visuels seront ravis de découvrir le tout nouveau Gallery Mode. À noter également la présence de toutes les extensions précédemment sorties, intégrées dans cette version définitive.

Côté musique, Mamorukun ReCurse! bénéficie d’une bande-son signée Yosuke Yasui, avec des arrangements inédits venant enrichir l’ambiance déjà unique du jeu.

Avec son support du format 16:9, ses commandes modernes en twin-stick, une difficulté adaptable à volonté et une grande richesse de contenu, Mamorukun ReCurse! s’impose comme un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de shoot ‘em up exigeants, de jeux japonais atypiques, ou tout simplement de fun arcade pur jus.