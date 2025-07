Forever Entertainment confirme aujourd’hui que THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake débarquera sur Nintendo Switch le 7 août 2025. Accompagné d’une toute nouvelle bande-annonce, ce remake ressuscite avec panache l’un des plus grands classiques du rail-shooter arcade.

Adapté du second volet de la célèbre franchise initiée en 1998, THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake permet de plonger seul ou en coopération dans une course effrénée contre une invasion de morts-vivants. Les joueurs incarnent James Taylor ou Gary Stewart, deux agents spéciaux de l’AMS, envoyés dans une ville ravagée par une mystérieuse épidémie. Très vite, les événements rappellent le tristement célèbre incident du manoir Curien, survenu deux ans plus tôt. Il est temps d’enquêter… à coups de shotgun.

Ce remake modernise l’expérience tout en respectant scrupuleusement le gameplay original. On y retrouve les éléments qui ont fait la renommée de la série, enrichis de graphismes remis au goût du jour, d’un système de contrôle adapté à la Switch, et d’une bande-son remastérisée – avec, en bonus, la possibilité de jouer avec la bande-son d’époque pour les puristes.

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake proposera plusieurs modes de jeu pour varier les plaisirs et prolonger la durée de vie :

Campagne Classique : le cœur de l’expérience, avec un enchaînement de niveaux infestés d’ennemis, des chemins ramifiés, plusieurs fins possibles et des boss impressionnants à chaque tournant.

Boss Mode : un défi chronométré contre les boss emblématiques du jeu, où chaque seconde compte.

Mode Entraînement : des scénarios spécifiques pour affiner sa précision, ses réflexes et sa vitesse d'exécution.

Que vous soyez un nostalgique de l’époque Dreamcast ou un nouveau venu curieux de découvrir l’adrénaline du rail-shooter arcade, THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake promet une expérience intense et bourrée d’action, idéale pour les soirées à deux ou les speedruns en solo.