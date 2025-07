Silver Lining Interactive, le développeur indépendant Joey Drew Studios et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer l’arrivée cet automne d’éditions physiques de Bendy and the Dark Revival et Bendy: Lone Wolf sur Nintendo Switch et Playstation 5.

Ces deux nouvelles aventures glaçantes se déroulant dans l’univers de Bendy and the Ink Machine, sont dès maintenant disponibles en précommande, avec une sortie prévue le 26 septembre pour la suite Bendy and the Dark Revival, et le 24 octobre pour le spin-of Bendy: Lone Wolf.

Le joueurs n’ayant pas encore tenté de survivre dans l’univers cartoonesque et angoissant de Bendy peuvent dès à présent jouer au premier opus Bendy and the Ink Machine grâce à la nouvelle édition physique du jeu sur Playstation 5, disponible dès maintenant.

Bendy and the Dark Revival est un jeu d’horreur et de survie en vue subjective faisait suite à Bendy and the Ink Machine.

Incarnez Audrey et explorez les profondeurs d’un studio d’animation curieusement effrayant qui a complètement sombré dans la folie. Affrontez des ennemis entachés d’encre, élucidez des énigmes et évitez le Démon d’encre qui vous poursuit tout en cherchant un moyen de revenir au monde réel. Chaque recoin de ce royaume dilapidé d’ombres et d’encre est une menace, qui sait sur qui ou sur quoi vous tomberez.

Découvrez la vérité. Échappez-vous du studio. Mais surtout, redoutez le Démon d’encre… et survivez.

Jeu d’horreur en vue subjective et suite très anticipée de Bendy and the Ink Machine.

Déplacez-vous avec agilité dans ce studio d’animation vintage et combattez des ennemis entachés d’encre en usant de furtivité et de stratégie.

Obtenez de nouvelles puissantes capacités qui vous aideront à vous échapper.

Élucidez des énigmes environnementales, alliez-vous à des personnages animés populaires et évitez l’horreur du Démon d’encre.

Découvrez les secrets terrifiants du monde de l’animation « rubber hose » de Joey Drew Studios.

Plongez dans le sombre cauchemar de Bendy: Lone Wolf, une aventure de survie palpitante se déroulant dans le monde tortueux et tortueux des studios Joey Drew. Incarnez Boris, le loup solitaire, et affrontez des couloirs sans fin, remplis de monstres cartoonesques monstrueux, de pièges mortels et la poursuite incessante du Démon d’encre. Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis dans cette quête palpitante de survie et de vérité.

Osez percer les secrets des studios Joey Drew. Êtes-vous plus malin que les ténèbres ou consumé par l’encre ? Jouez à Bendy: Lone Wolf et relevez le défi ultime de survie.

SURVIVEZ AUX RISQUES : Mettez vos compétences à l’épreuve face à des dangers toujours plus grands. Parcourez des couloirs périlleux où ennemis et obstacles se cachent à chaque recoin. Récupérez des provisions, fabriquez des armes et découvrez les sombres secrets de la mystérieuse machine du studio d’animation.

COMBATTEZ LES TÉNÈBRES : Combattez les créatures grotesques des Flaques Sombres avec des attaques précises et chronométrées et des pièges astucieux. Repoussez-les dans l’ombre avant qu’elles ne vous submergent dans ce dessin animé d’horreur impitoyable.

ÉCHAPPER AU DÉMON D’ENCRE : Le Démon d’encre traque chacun de vos mouvements, son rythme cardiaque d’encre signalant un danger imminent. Courez, cachez-vous et déjouez cette force invincible dans un jeu du chat et de la souris intense où nul endroit n’est sûr.

UN MONDE DE TERREUR SANS FIN : Explorez des environnements générés procéduralement qui rendent chaque partie nouvelle et imprévisible. Des studios hantés aux mondes cauchemardesques des dessins animés, l’univers en constante évolution de Bendy: Lone Wolf garantit des aventures uniques.

EXPÉRIENCE OPTIMISÉE : Plongez dans des graphismes époustouflants et des commandes réactives, adaptés à la console. Découvrez un gameplay fluide, un son glaçant et des mécaniques intuitives conçues pour vous plonger au cœur de l’horreur.

Bendy and the Dark Revival sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 26 septembre 2025. Bendy: Lone Wolf sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 24 octobre 2025.