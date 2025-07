LEVEL-5 vient d’annoncer une série de bonnes nouvelles pour les fans de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Le jeu vient de dépasser la barre symbolique des 1,2 million d’exemplaires vendus dans le monde depuis sa sortie le 21 mai 2025, confirmant ainsi son succès sur l’ensemble des plateformes. Et ce n’est pas tout : une mise à jour gratuite prévue plus tard ce mois-ci ajoutera un mode Photo très attendu, tandis qu’une version physique Nintendo Switch 2 sortira le 7 août 2025 au Japon, disponible directement sur cartouche.

Avec l’arrivée imminente du mode Photo, les joueurs pourront capturer leurs plus beaux moments d’aventure grâce à une palette d’outils variés : réglage des poses, activation ou non des Buddies (compagnons), angles de caméra ajustables… Tout est pensé pour immortaliser les paysages, les maisons personnalisées ou encore les scènes de vie insulaires. Pour accompagner cette nouveauté, un concours photo officiel est également prévu : les participants seront invités à partager leurs plus belles créations en jeu.

Ce mode s’inscrit dans une dynamique plus large de suivi régulier du jeu par les équipes de LEVEL-5. Le studio prépare notamment une mise à jour majeure gratuite intitulée « Update the World! », qui ajoutera un mode Roguelike en monde ouvert sur le continent inédit de Ginormosia, promettant une nouvelle façon de vivre l’aventure.

Pour fêter le cap des 1,2 million de copies vendues, LEVEL-5 lance une campagne Follow & Repost sur le compte officiel X de Fantasy Life. À la clé, des récompenses exclusives : un réveil numérique illustré ou un code de téléchargement Nintendo Switch 2 pour Fantasy Life i, avec 12 gagnants par lot. Ces objets collector ne seront disponibles que via ce concours, ce qui en fait des pièces très convoitées par les fans. Enfin, un code cadeau spécial est désormais actif en jeu, offrant des matériaux rares pour la fabrication d’objets. Une belle manière de prolonger son aventure avec un petit coup de pouce bienvenu.