Prévu pour sortir le 22 juillet 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, Misc. A Tiny Tale est bien plus qu’un charmant jeu de plateforme 3D. Il incarne la vision d’un jeune studio australien, Tinyware Games, qui a su anticiper les évolutions technologiques tout en créant une aventure chaleureuse et accessible. À travers une nouvelle vidéo « dev vlog », l’équipe revient sur la manière dont le jeu a été conçu avec la Switch 2 en tête, afin de tirer parti de ses capacités techniques tout en conservant une parfaite compatibilité avec la première console.

Développé initialement pour la Nintendo Switch, le jeu n’a jamais cessé d’évoluer tout au long de sa production. Selon les développeurs, la perspective d’une nouvelle génération de console les a poussés à optimiser leur moteur maison pour un rendu plus fluide, des temps de chargement plus courts et une qualité visuelle améliorée sur Switch 2. Ainsi, si l’expérience reste complète et agréable sur la console originale, c’est sur Switch 2 que les joueurs bénéficieront de textures rehaussées, d’une meilleure distance d’affichage et d’une animation plus stable, le tout sans compromettre l’essence du jeu.

Mais Misc. A Tiny Tale ne se résume pas à ses optimisations techniques. Il s’agit d’un vibrant hommage aux collectathons classiques du genre, porté par une esthétique attendrissante et des mécaniques de jeu résolument positives. Le joueur incarne deux petits robots, Buddy et Bag Boy, fabriqués à partir d’objets du quotidien, qui partent en quête de réponses après une mystérieuse explosion ayant projeté des rouages dorés et des déchets sur tout leur monde. Leur mission : aider les villages touchés, résoudre des énigmes et redonner vie à un monde en désordre.

Le cœur du gameplay repose sur une exploration minutieuse d’environnements familiers vus à une échelle minuscule. Un pot de peinture devient un sommet à escalader, un évier devient un gouffre à franchir. Chaque niveau regorge de secrets à découvrir, de pièces à collecter, de cogs dorés à retrouver et de défis environnementaux à relever. Le joueur est constamment encouragé à observer, expérimenter et interagir avec ce monde réduit mais foisonnant de vie.

L’univers est peuplé de robots hauts en couleur, chacun ayant sa propre histoire à raconter. De la résolution d’énigmes complexes à la réunion de cœurs séparés, chaque interaction vise à récompenser la curiosité et la bienveillance. L’objectif est aussi simple que noble : rendre le monde un peu meilleur à chaque étape.

L’un des aspects les plus originaux du jeu réside dans son message écoresponsable. En ramassant des déchets, en nettoyant des zones polluées ou en réparant des machines défectueuses, le joueur participe activement à la réhabilitation de chaque région. Cette approche ludique de la sensibilisation environnementale donne du sens à chaque action entreprise par Buddy et Bag Boy, renforçant l’impact émotionnel de l’aventure.

La narration joue également un rôle central dans Misc. A Tiny Tale. Touchante sans jamais être larmoyante, l’histoire célèbre la différence, l’entraide et l’importance de se soutenir dans l’adversité. Portée par une mise en scène cinématographique et une bande-son apaisante, l’expérience promet d’émouvoir les petits comme les grands.

Ce titre marque les débuts de Tinyware Games, un studio basé à Perth, en Australie occidentale, qui a bénéficié du soutien de Screen Australia et de Screenwest pour mener à bien son projet. Une première œuvre ambitieuse, portée par la passion et un souci du détail rare dans le paysage indépendant actuel.