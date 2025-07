À quelques semaines de sa sortie prévue sur Nintendo Switch le 31 juillet 2025, NINJA GAIDEN: Ragebound continue de se dévoiler avec une séquence inédite mêlant une nouvelle zone de jeu et un combat de boss intense face à Kumori, une kunoichi redoutable liée au clan de l’Araignée Noire. Ce nouvel opus, conçu comme un retour aux sources en 2D de la célèbre licence, prend place juste après les événements du tout premier Ninja Gaiden sur NES.

L’histoire met en scène Kenji Mozu, un jeune ninja du clan Hayabusa, qui doit affronter les hordes démoniaques surgissant du portail entre le monde des humains et celui des démons. Son destin est intimement lié à Kumori, sa rivale du clan ennemi, avec qui il devra pourtant unir ses forces malgré l’héritage de haine entre leurs familles. Le duo devra maîtriser des techniques interdites pour surmonter les épreuves infernales à venir.

NINJA GAIDEN: Ragebound promet une aventure nerveuse et exigeante, fidèle à l’esprit des premiers jeux de la série. Le titre propose un gameplay fluide basé sur des affrontements contre des ennemis colossaux, des capacités évolutives, des missions secrètes à débloquer et une foule de défis facultatifs pour prolonger l’expérience. La direction artistique en pixel art rend hommage aux origines 8 bits tout en affichant des environnements somptueux et un bestiaire inquiétant.