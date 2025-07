Prévu pour le 27 août 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, Story of Seasons: Grand Bazaar s’illustre aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce de cinq minutes publiée par Marvelous et XSEED. Cette vidéo, pour l’instant uniquement disponible en japonais, présente en détail l’univers du jeu, les activités de la ferme, les interactions avec les habitants et l’atmosphère chaleureuse de Zephyr Town, où souffle un vent de renouveau.

Ce remake enrichi du classique de la série Story of Seasons (anciennement Harvest Moon) propose une relecture complète de l’épisode original sorti sur consoles portables. Le jeu bénéficie d’une direction artistique modernisée avec des graphismes colorés et charmants, tout en intégrant de nombreuses améliorations de gameplay et de contenu. Parmi les nouveautés : des voix intégrales pour les scènes d’histoire, une première pour la série, un monde plus vaste et plus vivant, de nouveaux personnages, ainsi que des systèmes météo impactant les activités agricoles. Le vent, par exemple, ne sert pas uniquement à l’ambiance : il peut faciliter les déplacements ou accélérer certaines tâches à la ferme.

Le gameplay visible dans le trailer montre des fonctionnalités variées comme la pêche, l’élevage, les déplacements à cheval, les récoltes, ainsi que la participation à un grand marché où le joueur vend les produits de sa ferme. Une mécanique centrale de l’expérience, qui donne tout son sens au titre du jeu : Grand Bazaar.

En parallèle de cette vidéo, Marvelous a aussi détaillé les différentes éditions à venir. Le jeu sera disponible en version physique classique à 49,99 $ sur Nintendo Switch, et à 59,99 $ sur Nintendo Switch 2. Une édition Premium physique est également prévue, incluant un mouton Suffolk en peluche, une affiche en tissu, un artbook de plus de 115 pages et une bande-son sur deux disques, le tout pour 69,99 $ sur Switch ou 79,99 $ sur Switch 2.

Sur l’eShop, les précommandes sont déjà ouvertes. L’édition numérique standard inclura le jeu et le DLC “Cow Set” pour 49,99 $ sur Switch, et 59,99 $ sur Switch 2. Une édition Digital Deluxe (jeu + Cow Set + Trunk of Transformation) sera proposée à 59,98 $, tandis qu’une Super Digital Deluxe Edition, comprenant en plus un artbook et la bande-son numériques, sera affichée à 69,98 $. Les DLC seront aussi proposés à la carte au lancement, notamment le bundle “Trunk of Transformation” (9,99 $) ou la version complète incluant tous les bonus numériques pour 19,99 $ sur Switch 2.

Avec son ambiance chaleureuse, ses nouveautés généreuses et son gameplay accessible, Story of Seasons: Grand Bazaar s’annonce comme une belle promesse de détente et de créativité pour les fans de la franchise comme pour les nouveaux venus.