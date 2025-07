Comme chaque année, Nintendo partage les classements de ventes de jeux sur l’eShop japonais pour ses consoles. Si des classements mensuels sont publiés régulièrement, la firme propose aussi des bilans pour l’année complète ainsi que pour sa première moitié. Aujourd’hui, c’est justement ce dernier qui est mis à l’honneur, avec un classement des 30 jeux les plus rentables sur l’eShop de la Nintendo Switch (et Switch 2) entre le 1er janvier et le 30 juin 2025.

Ce classement ne prend en compte que les jeux payants, téléchargés via l’eShop de la Switch ou le My Nintendo Store japonais. Les titres free-to-play sont donc exclus, et le classement repose sur les revenus générés et non sur le nombre d’unités vendues.

Sans surprise, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time domine le classement. Non seulement l’édition Deluxe prend la première place, mais la version standard occupe également la seconde. Sorti le 22 mai 2025, le titre de Level-5 semble avoir rencontré un véritable succès critique et commercial au Japon, capitalisant sur la nostalgie de la franchise et sur une réalisation soignée. Le retour de cette licence adorée a visiblement bien fonctionné.

La médaille de bronze revient à Super Mario Party Jamboree, toujours très performant depuis sa sortie en octobre 2024. Nintendo réussit une fois de plus à placer ses classiques dans le haut du tableau, avec la présence récurrente de Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate ou encore Clubhouse Games dans le top 15. Même Minecraft, malgré son ancienneté, conserve une cinquième place impressionnante grâce à sa popularité constante auprès du jeune public.

Parmi les entrées notables de cette première moitié d’année, Tamagotchi Plaza débarque directement à la quatrième place, en 4 jours de commercialisation ! Autre nouveauté originale, Urban Myth Dissolution Center édité par Shueisha Games, surprend en se hissant à la sixième position avec un tarif très abordable. Ce visual novel étrange et horrifique semble avoir conquis un public curieux, avide de récits paranormaux.

Les remakes et remasters continuent aussi de bien fonctionner au Japon. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition s’offre une belle huitième place dès son lancement en mars, tandis que Donkey Kong Country Returns HD, sorti en janvier, s’invite lui aussi dans le top 10. Les fans de RPG ne sont pas en reste avec Dragon Quest III HD-2D Remake, SaGa Frontier 2 Remaster et Suikoden I&II HD Remaster, tous présents dans le classement. Cela témoigne de l’appétit du public japonais pour les jeux de rôle classiques modernisés.

Autres faits intéressants à noter, la sortie de Deltarune sur Switch en version payante, qui atteint la treizième place, et la popularité constante de jeux multijoueur comme Overcooked! All You Can Eat, Puyo Puyo Tetris 2 et Nintendo Switch Sports. Ces titres proposent une expérience conviviale qui semble toujours séduire sur le marché japonais.

Enfin, la nouvelle licence The Hundred Line -Last Defense Academy-, éditée par Aniplex, réussit à entrer dans le classement, de même que Rune Factory: Guardians of Azuma, dont les deux éditions (standard et deluxe) se trouvent dans le top 30. Cela laisse présager un bon avenir pour cette déclinaison de la célèbre série de RPG agricoles.

Voici le dernier Top 30 des logiciels du Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025 :

01./00. [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time Digital Deluxe Edition (Level-5) [22.5.2025] – 8,778 ¥

02./00. [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (Level-5) [22.5.2025] – 7,678 ¥

03./00. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo) [17.10.2024] – 7,100 ¥

04./00. [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai-Namco) [26.6.2025] – 5,940 ¥

05./00. [NSW] Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] – 3,960 ¥

06./00. [NSW] Urban Myth Dissolution Center (SHUEISHA GAMES) [13.2.2025] – 1,980¥

07./00. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] – 6,578 ¥

08./00. [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Nintendo) [20.3.2025] – 7,600 ¥

09./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] – 6,578 ¥

10./00. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo) [16.1.2025] – 6,500 ¥

11./00. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020] – 4,378 ¥

12./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] – 7,920 ¥

13./00. [NSW] Deltarune (8-4) [05.6.2025] – 3,980 ¥

14./00. [NSW] DRAGON QUEST III HD-2D Remake (Square-Enix) [14.11.2024] – 7,678 ¥

15./00. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom) [30.6.2022] – 5,990 ¥

16./00. [NSW] Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (Imagineer) [05.12.2024] – 6,578 ¥

17./00. [NSW] POWER PROS 2024-2025 (Konami) [18.7.2024] – 8,470 ¥

18./00. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami) [16.11.2023] – 6 930 ¥

19./00. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (SEGA) [10.12.2022] – 3,850 ¥

20./00. [NSW] SaGa Frontier 2 Remaster (Square-Enix) [28.3.2025] – 5,610 ¥

21./00. [NSW] Overcooked! All You Can Eat (Team17) [23.3.2021] – 4,100 ¥

22./00. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo) [09.9.2022] – 6 500 ¥

23./00. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma (Marvelous) [05.6.2025] – 7,678 ¥

24./00. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022] – 4 300 ¥

25./00. [NSW] Momotarou Dentetsu: Shouwa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020] – 6,930 ¥

26./00. [NSW] Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] – 2,750 ¥

27./00. [NSW] The Hundred Line -Last Defense Academy- (Aniplex) [24.4.2025] – 7,700 ¥

28./00. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) [12.5.2023] – 7 900 ¥

29./00. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma Digital Deluxe Edition (Marvelous) [05.6.2025] – 9,328 ¥

30./00. [NSW] Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (Konami) [06.3.2025] – 5,500 ¥