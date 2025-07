Les habitants de la Vallée peuvent se préparer à vivre la fin palpitante de The Storybook Vale, la grande extension de Disney Dreamlight Valley. La deuxième partie de cette aventure, intitulée The Unwritten Realm, est désormais disponible, marquant la conclusion d’un arc narratif riche en mystères, en personnages emblématiques et en émotions.

Après avoir terminé la quête “Une invitation tant attendue” de la première partie, les joueurs recevront une lettre du Gardien des Contes dans leur boîte aux lettres. Ce message déclenche le début de cette aventure finale, qui vous fera plonger au cœur du chaos qui frappe la Vallée. Préparez votre filet royal, échauffez-vous et armez-vous de patience : les Snippets, ces fragments insaisissables de souvenirs, sont plus agiles que jamais.

Le décor familier de la Vallée est toujours là… à l’exception de la tempête de tourbillons déchaînés et des résidents mystérieusement disparus. Il vous faudra secourir d’anciens alliés, venir en aide à de nouveaux visages, et naviguer à travers la complexité administrative de l’Unwritten Realm, où les Quilles Magiques Flottantes font régner une bureaucratie aussi absurde qu’inflexible.

Le périple vous conduira également dans le Story Book World, un nouveau royaume enchanté rempli de défis magiques et d’énigmes à résoudre. C’est ici que l’histoire prend un tournant majeur avec la possibilité de sauver les villageois en ramenant leurs souvenirs perdus, afin de les empêcher de disparaître à jamais dans l’oubli.

Au cours de cette aventure finale, vous retrouverez des personnages bien connus comme Merida (Rebelle), Flynn (Raiponce) et Hadès (Hercule), tous menacés d’être effacés de l’existence. Mais la grande surprise de cette conclusion réside dans l’apparition de Maléfique, la redoutable sorcière de La Belle au bois dormant. Contre toute attente, elle pourra rejoindre votre Vallée, à condition que vous l’aidiez à échapper à son destin d’oubli et à contourner l’écrasante paperasserie magique.

Une fois Maléfique installée, l’histoire vous guidera vers la découverte d’Aurore, elle aussi prisonnière du désordre des royaumes. Arborant un nouveau style de rêve en plus de son apparence classique, Aurore vous épaulera pour lever le voile sur les secrets à l’origine de cette catastrophe narrative.

Deux nouveaux mondes sont au programme : The Unwritten Realm, un royaume à reconstruire, et le Story Book World, un lieu de contes magnifiquement illustré où magie et logique s’entrelacent. À travers énigmes et révélations, l’ultime chapitre du Storybook Vale vous entraîne vers un dénouement aussi inattendu qu’émouvant.