Déterrez des trésors et des vérités enfouies !

Studio Morgan est fier de révéler que son jeu d’aventure et de détection de métaux à la première personne, Morgan: Metal Detective, arrivera sur les plateformes PC, PlayStation, Nintendo Switch et Xbox le 30 juillet. Comme on dit : « Le déchet enfoui de quelqu’un peut être le trésor d’un autre ! »

Morgan: Metal Detective met les joueurs dans le rôle de Morgan, une adolescente visitant l’île cornouaillaise de Glasden avec sa Maman après le décès de son Grand-père. Après avoir réalisé que son défunt Grand-père lui avait confié son précieux détecteur de métaux, Morgan a saisi le courage de parcourir les terres de son village local pour enquêter sur les légendes du trésor secret de Glasden – quelque chose dont il vous parlait depuis des années. Explorez l’île et aidez les résidents pour découvrir ce qu’ils savent du trésor, et avec suffisamment d’indices, vous pourrez peut-être le trouver !

Tout le monde sur l’île cherche quelque chose, et Morgan doit fouiller l’île avec son détecteur de métaux pour retrouver ces trésors perdus. Chacune de ces quêtes vous demande de vous investir et de vraiment réfléchir à l’emplacement potentiel de l’objet perdu. Réunissez les résidents de Glasden avec les objets qu’ils ont perdus ; et avec l’aide de votre défunt Grand-père, vous restaurerez peut-être la magie au passage !

Tout ce que vous déterrez a un but. Retourner des objets perdus récompensera Morgan avec une cassette unique que vous pourrez écouter pendant votre exploration. Même les déchets les plus inutiles peuvent être échangés contre des crédits pour acheter de nouveaux packs d’autocollants et de nouvelles pellicules pour votre appareil photo instantané. Vous pourrez ensuite décorer le journal avec ces autocollants et les photos que vous avez prises. Que vous soyez à la recherche d’un trésor, que vous preniez des photos ou que vous vous exprimiez dans votre journal de jeu, il y aura toujours quelque chose qui fera des rives de Glasden votre propre petit coin de paradis.

« Morgan: Metal Detective est conçu pour être comme un vieux pull : chaud, réconfortant et surtout cozy », a déclaré Harvey Hayman, co-directeur et concepteur de jeux au Studio Morgan. « Nous voulions exprimer le sentiment d’une exploration enfantine et insouciante ; l’île cornouaillaise de Glasden est votre terrain de jeu pour explorer et redécouvrir des trésors perdus avec votre fidèle détecteur de métaux. Nous espérons avoir réussi à créer un monde chaleureux dans lequel vous détendre. » « Morgan: Metal Detective est une lettre d’amour chaleureuse aux vacances d’enfance dans les Cornouailles », a ajouté Holly Hudson, co-directrice et directrice artistique du Studio Morgan. « Situé sur une île 3D créée à la main, il invite les joueurs à se lancer dans une aventure pleine d’exploration, armés d’un fidèle détecteur de métaux et d’une truelle. Ce jeu mélange un environnement simple mais saisissant avec des détails 2D vibrants, reflétant la perspective curieuse de Morgan sur l’île et ses habitants. »