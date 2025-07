À quelques semaines de sa sortie prévue le 25 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2, Wild Hearts S entre dans sa phase de lancement avec une première initiative forte de la part de Koei Tecmo : la mise en ligne d’une démo jouable. Cette version d’essai est désormais disponible sur l’eShop japonais et australien de la Switch 2, permettant aux joueurs impatients de s’y essayer en avant-première. Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite concernant une sortie de la démo en Europe ou en Amérique du Nord, mais tout indique qu’elle devrait apparaître mondialement d’ici peu, probablement lors du rafraîchissement quotidien de l’eShop demain.

Développé par le studio japonais Omega Force, connu pour son travail sur la série Dynasty Warriors, Wild Hearts S réinvente le genre du jeu de chasse en l’associant à une esthétique inspirée du Japon féodal et à des mécaniques de jeu originales mêlant technologie ancienne et survie. Vous incarnez un chasseur dans le monde d’Azuma, autrefois florissant mais désormais ravagé par les Kemono, des bêtes colossales fusionnées avec la nature et dotées de pouvoirs destructeurs. Face à cette menace, seul un héros maîtrisant les Karakuri – une technologie ancestrale – peut espérer restaurer l’équilibre.

La démo, d’une taille de 24 Go, comprend un support pour le jeu en ligne, vous permettant de chasser seul ou en coopération avec d’autres joueurs. Le jeu final, qui pèsera environ 34 Go, est d’ores et déjà disponible en précommande sur l’eShop pour 49,99 $. Wild Hearts S promet une expérience optimisée pour la Nintendo Switch 2, avec des améliorations spécifiques par rapport à la version originale sortie sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Pour ceux qui ont manqué les récentes actualités, Wild Hearts S n’est pas une simple version portable du titre d’origine. Koei Tecmo a détaillé plusieurs différences entre cette nouvelle édition et la version initiale, notamment en matière de performances, d’interface et d’adaptations techniques pour la Switch 2.