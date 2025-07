Le dernier classement hebdomadaire des ventes physiques au Japon, publié par Famitsu, confirme une fois de plus l’hégémonie de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2. Le jeu de course festif de Nintendo conserve sa première place avec 114 106 copies écoulées, portant son total à près de 1,3 million d’unités vendues en un mois. Malgré une baisse de 21 % par rapport à la semaine précédente, le titre continue de dominer le marché japonais sans réelle concurrence.

En deuxième position, on retrouve Tamagotchi Plaza sur Nintendo Switch première génération. Le titre de Bandai Namco, qui capitalise sur la nostalgie de la franchise, réalise 24 173 ventes supplémentaires, cumulant 126 462 copies depuis sa sortie le 26 juin. Une performance solide, bien que le jeu accuse une chute notable de 76 % sur une semaine, signe d’un pic de lancement difficile à maintenir.

Le podium est complété par Death Stranding 2: On the Beach sur PlayStation 5. Le titre ambitieux de Hideo Kojima continue d’attirer les joueurs nippons avec 11 471 ventes cette semaine, malgré une baisse sévère de 84 %. Il atteint 83 435 exemplaires cumulés, un score respectable sur le marché japonais pour une licence « occidentale ».

Le reste du classement met en lumière la longévité de plusieurs titres Nintendo, à commencer par Mario Kart 8 Deluxe, toujours dans le top 5 sept ans après sa sortie. Grâce à une hausse de 34 %, il écoule encore 7 441 unités, portant son total à plus de 6,36 millions de copies au Japon. Super Mario Party: Jamboree poursuit également sa belle carrière avec une hausse de 28 % cette semaine et 6 307 ventes, preuve que les fêtes en famille et entre amis restent une recette inusable.

Autre fait notable : les deux versions de Tamagotchi Plaza (Switch et Switch 2) se côtoient dans le top 10, avec une nette préférence pour la version Switch classique, sans doute en raison de son prix plus abordable. La version Switch 2, vendue légèrement plus chère, affiche 6 204 ventes cette semaine pour un total de 32 600.

Les jeux à longévité exceptionnelle comme Animal Crossing: New Horizons (+15 %, 5 915 ventes), Minecraft (-1 %, 5 480 ventes), et Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (-4 %, 5 154 ventes), continuent d’occuper les esprits, et les étagères.

Enfin, Rune Factory: Guardians of Azuma, l’un des lancements marquants du mois de juin, reste dans le classement avec 3 876 ventes, approchant les 70 000 unités au total.

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 114.106 / 1.299.219 (-21%)

02./02. [NSW] Tamagotchi Plaza <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥5.400) – 24.173 / 126.462 (-76%)

03./03. [PS5] Death Stranding 2: On the Beach <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2025.06.26} (¥8.164) – 11.471 / 83.435 (-84%)

04./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.441 / 6.366.260 (+34%)

05./12. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 6.307 / 1.338.302 (+28%)

06./04. [NS2] Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Edition <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥6.300) – 6.204 / 32.600 (-76%)

07./11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.915 / 8.160.492 (+15%)

08./09. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.480 / 3.928.867 (-1%)

09./10. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time <RPG> (Level 5) {2025.05.22} (¥6.980) – 5.154 / 141.175 (-4%)

10./14. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma <SLG> (Marvelous) {2025.06.05} (¥6.980) – 3.876 / 68.666 (-4%)

Console : la Switch 2 continue de creuser l’écart

Sur le plan matériel, la Nintendo Switch 2 reste le moteur principal du marché avec 128 643 consoles vendues, contre 161 021 la semaine précédente. En cumul, la nouvelle console a déjà dépassé les 1,53 million d’unités en un peu plus d’un mois, prouvant que son lancement est un franc succès au Japon.

La Switch originale (tous modèles confondus) poursuit une carrière encore bien active avec 17 712 ventes, soit un score honorable en comparaison avec la concurrence. La PlayStation 5, bien qu’en hausse, reste loin derrière avec 8 629 unités vendues. La version Pro représente à elle seule 2 334 ventes, preuve d’un engouement modéré pour ce modèle premium.

Du côté de la Xbox Series, les ventes restent anecdotiques : 529 unités écoulées toutes versions confondues. La PS4, quant à elle, ne bouge quasiment plus avec 21 ventes cette semaine, illustrant son retrait quasi total du marché.