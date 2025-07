Affrontez le dégel printanier dans la Saison 3 : Icy Shores

Retournez dans les Carpates durant la fonte des neiges, avec une nouvelle carte nichée dans les Alpes de Transylvanie. Progressez prudemment sur des pentes boueuses, des rives glissantes et des grottes souterraines, et explorez d’anciennes ruines pour faire de nouvelles découvertes scientifiques.

La Saison 3 ajoute trois nouveaux véhicules dans le jeu. Repérez les obstacles à l’avance avec le TUZ 302 Capricorn, ouvrez de nouveaux itinéraires hors-piste avec le Haukka NS-420, et traversez sans problème boue et neige grâce au puissant KRS 63 Pathfinder.

Deux nouveaux spécialistes peuvent également rejoindre votre équipe pour vous aider : un mécanicien qui réduit la consommation d’électricité des drones et des modules, et un manager capable d’augmenter vos gains d’expédition.

Nouveaux drones et améliorations pour tous les joueurs

En plus du contenu premium, la Saison 3 apporte du contenu gratuit pour tous les joueurs, avec de nouveaux outils, des fonctionnalités retravaillées, et des améliorations pratiques.

Parmi ces nouveautés, deux drones terrestres viennent enrichir votre panoplie d’outils :

le drone 4-NCR Anchor , qui se transforme en ancre fixe pour attacher votre treuil

le drone SCT-6 Scout, qui crée une zone de couverture réseau pour les autres drones

En plus des nombreux bugs corrigés, plusieurs systèmes de jeux ont été repensés pour améliorer vos expéditions. L’adhérence des véhicules au sol a été rendue plus réaliste et le système de radar fonctionne maintenant avec de l’électricité. Le mode coop, la progression partagée et l’interface ont été ajustés pour une meilleure expérience de jeu.

Enfin, vous pouvez maintenant personnaliser les peintures de vos camions pour explorer avec style. Choisissez vos couleurs et modifiez leur teinte, luminosité et saturation pour créer la combinaison parfaite.