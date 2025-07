Plus de details sur Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian dévoilés ! Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack annoncé avec du contenu exclusif !

Aujourd’hui, à l’occasion de Bilibili World, KOEI TECMO et développeur GUST ont régalé les fans durant un livestream Atelier spécial en partageant de nouvelles informations sur le gameplay du prochain jeu Atelier, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, dévoilant plus de détails sur le système de synthèse, les combats et le management de la boutique avant la sortie du jeu prévue pour le 26th Septembre 2025 on PlayStation®5, Nintendo Switch™ and Windows PC via Steam®. De plus, KOEI TECMO a surpris les fans en annonçant d’Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, la version définitive des aventures estivales de Ryza, dont la sortie est prévue pour 2025 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack proposera aux fans de se replonger dans les aventures estivales de la jeune alchimiste préférée des fans, Reisalin Stout, et de ses amis dans une collection des trois titres de la série « Secret ». Ce Deluxe Pack proposera du contenu exclusif tels que de nouveaux personnages jouables et de nouveaux éléments scénaristiques pour chacun des trois titres, permettant aux fans de prolonger leurs aventures aux cotés de Ryza.

De plus, un livestream spécial dédié à Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est programmé pour le 4 août 2025 à 21h JST (13h BST / 14h CEST)*. Durant ce livestream spécial, l’équipe de développement dévoileront la date de sortie et plus de détails sur cette édition définitive de la série « Secret ».

L’équipe de développement d’Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian a partagé de nouveaux détails sur le lien entre le jeu et Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, expliquant que les titres sont tous deux considérés comme A25 dans la franchise Atelier, faisant ainsi du prochain jeu une toute nouvelle entrée dans la série, et non un spin off ou un portage. Si les deux jeux partagent le même univers et la même chronologie, le prochain jeu Atelier Resleriana prend place après la défaite du Weltex et introduit une nouvelle histoire se déroulant en parallèle des événements d’Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, au cours de laquelle les joueurs suivent les aventures de Rias Eidreise et Slade Clauslyter alors qu’ils explorent le continent de Lantarna.

Au fil de leur quête, les protagonistes feront de nombreuses rencontres, y compris avec des personnages familiers issus d’anciens titres Atelier, tels que l’alchimiste préférée des fans, Ryza, et son amie Klaudia issues de la série « Secret », ou encore Ayesha Altugle de la série « Dusk ». Ces personnages interagiront avec Rias et Slade afin de les aider à progresser dans l’histoire. Les deux personnages principaux affronteront de nombreux adversaires dans des combats au tour par tour tout en devant influencer l’ordre des tours afin de tirer au mieux parti des compétences des membres de leur équipe. Les joueurs pourront notamment déclencher des « Multi-Actions » avec les personnages de soutien, pouvant ainsi enchainer jusqu’à trois actions à la fois. Durant ces attaques multi-compétences, les joueurs pourront utiliser des objets et, s’ils en utilisent deux ou plus à la suite, déclencheront un « Item Mix » qui ajoutera des effets supplémentaires, permettant une combinaison d’objets uniques.

En attaquant leurs ennemis, les joueurs rempliront une « Unite Gauge » qui leur permettra de bénéficier de divers effets en fonction du nombre d’« unites » disponibles. Par exemple, lorsque deux unites ou plus sont remplis, une attaque spéciale « Unite Attack » se déclenchera automatiquement lorsque deux personnages de la ligne avant agiront consécutivement. Lorsque l’« Unite Gauge » sera intégralement remplie, les joueurs peuvent utiliser les cinq unités pour déclencher une attaque « Unite Burst » au cours de laquelle tous les personnages de la ligne avant gagnent des tours d’action consécutifs. Si l’« Unite Gauge » se vide progressivement a la suite d’actions consommant des unites, les « Unite Attacks » seront considérablement renforcées, permettant aux joueurs d’infliger d’importants dégâts aux ennemis.

Dans Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, les joueurs synthétiseront des objets en connectant les « Gift Colours » des ingrédients sélectionnés, tout en ajoutant des traits à l’objet final. Certains ingrédients spécifiques, appelés « Catalyst Ingredients », auront des effets particuliers, permettant aux fans de créer des objets spéciaux. Par example, l’ingrédient « Altus » permettra aux joueurs de déterminer les « Gift Colours » du prochain ingrédient, tandis que l’ingrédient « Iris Stone » modifiera la catégorie prédéfinie de l’emplacement de l’ingrédient suivant. En ajoutant certains ingrédients, les joueurs déclencheront une « Recipe Morph » et pourront changer la recette en cours de synthèse afin de créer de nouveaux objets. En coopérant avec jusqu’à trois autres membres d’équipe ou des fées durant le processus de synthèse, les fans pourront créer des objets avec des effets encore plus puissants, tandis qu’en utilisant le Geist Core de Slade, ils pourront améliorer une seule fois un objets déjà synthétisé.

Enfin, durant leurs exploration du continent de Lantarna, les joueurs s’aventureront dans les « Dimensional Paths », des donjons dont la structure change aléatoirement à chaque visite. Les fans pourront choisir la difficulté de ces donjons, ce qui changera les ennemis qu’ils y affronteront, ainsi que le type et l’emplacement des ingrédients qu’ils pourront y récolter. Plus la difficulté choisie sera élevée, plus les ingrédients et récompenses seront prestigieuse. Les joueurs pourront aussi rencontrer des fées lors de leur exploration des « Dimensional Paths », qui leur donneront divers objets précieux, et qui pourront être recrutées pour travailler à la boutique « Mistletoe Miscellaneous », les aidant a vendre divers objets synthétisés.

Atelier Resleriana: The Red Guardian & the White Alchemist proposera des voix en japonais et des textes uniquement en anglais. Tous ceux qui achèteront une édition physique ou numérique jusqu’à deux semaines après la sortie du jeu recevront les costumes « Activewear Adventuring Set » pour Rias et Slade, ainsi que les objets « Adventuring Charm Set » en bonus d’achat anticipé.

Atelier Resleriana: The Red Guardian & the White Alchemist sera disponible entièrement en mode hors ligne, sans connexion internet requise**. Aucun système gacha (lootboxes) ne sera inclut, les joueurs pourront profiter entièrement des systèmes de synthèse et de combat comme sur tout autre jeu Atelier classique. La version PlayStation®4 ne sera pas vendue en dehors du Japon.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est en cours de développement et sera disponible en 2025 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hiddeout DX et Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX proposeront des voix en japonais et des textes uniquement en anglais.

Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée proposera des voix en japonais et des textes en anglais et français.

* Le livestream sera uniquement disponible en japonais.

** Une connexion internet sera nécessaire pour télécharger les mises à jour et le contenu additionnel.