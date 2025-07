La célèbre série Ys, fruit du savoir-faire de Nihon Falcom, s’offre une nouvelle jeunesse sur Nintendo Switch 2 avec Ys X: Proud NORDICS. À quelques semaines de sa sortie au Japon, les premiers retours issus des médias japonais nous permettent de découvrir un titre qui semble taillé pour exploiter pleinement les capacités de la nouvelle machine de Nintendo. Au cœur des nouveautés techniques : un mode performance à 120 images par seconde, une fluidité inédite pour un épisode qui mêle l’intensité de l’action à la richesse d’un RPG narratif.

Toujours pas d’annonce chez nous pour une sortie sur Switch 2, encore moins une annonce pour une mise à niveau depuis la version Switch 1.

Le bond technologique de la Switch 2

Sur Nintendo Switch première du nom, Ys X: Nordics tournait à 30 FPS – un framerate parfois instable selon les environnements. Avec la Switch 2, non seulement le jeu assure une expérience fluide à 60 FPS en mode standard, mais il propose également un mode performance à 120 FPS, une option qui devrait séduire les joueurs en quête de réactivité extrême et d’un confort de jeu supérieur. Une performance d’autant plus notable que très peu de titres Switch 2 offrent encore cette fréquence d’image, mis à part certains poids lourds comme Metroid Prime 4: Beyond.

Un RPG d’action accessible à tous

Ys X: Proud NORDICS n’est pas seulement une réédition boostée techniquement ; c’est également une excellente porte d’entrée dans l’univers de Ys. Chaque épisode de la saga met en scène le légendaire aventurier Adol Christin, mais les histoires sont indépendantes et complètes. Même si cet opus se situe chronologiquement après Ys II et avant Ys: Memories of Celceta, il ne nécessite aucune connaissance préalable.

Adol y est âgé de 17 ans et entame une aventure dans la baie d’Obelia, région balayée par les vents nordiques et menacée par une horde de morts-vivants, les Grieger. Dès le début de l’histoire, il est forcé de coopérer avec Karja, une jeune pirate aussi fougueuse que puissante, avec laquelle il se retrouve littéralement enchaîné. Ce duo improbable forme le cœur narratif et ludique de l’expérience.

Le gameplay : entre synergie et profondeur

Le système de combat repose sur la mécanique de « Cross Action », une alternance fluide entre deux modes de jeu : le mode solo, dans lequel on contrôle librement Adol ou Karja, et le mode duo, qui permet d’activer des compétences combinées et de profiter d’un système de garde automatique. Cette dualité enrichit considérablement les affrontements et donne lieu à une dynamique constante entre attaque et défense.

Les mécaniques RPG ne sont pas en reste : équipements personnalisables via les « Mana Seeds », progression par l’expérience, exploration de donjons et cartes variées, sans oublier une panoplie d’actions liées aux « Mana Actions » — outils indispensables tant pour le combat que pour la navigation dans les niveaux.

Parmi ces actions, on retrouve le Mana String pour atteindre des hauteurs, le Mana Ride pour surfer à grande vitesse sur les eaux ou le Mana Sense qui révèle objets cachés et passages secrets. Le tout contribue à renforcer la sensation d’aventure et d’immersion dans des environnements interconnectés.

Une aventure aussi navale que terrestre

L’originalité de Ys X réside aussi dans sa navigation en haute mer. Le joueur dirige le Sandras, un voilier modifiable au fil de l’histoire et des affrontements navals. Ces combats en mer offrent un contrepoint spectaculaire aux phases d’exploration terrestre, avec des batailles en temps réel contre des navires ennemis, renforçant le sentiment de liberté et d’ampleur.

L’île d’Æland et un scénario inédit pour la Switch 2

La principale nouveauté de Proud NORDICS, au-delà des graphismes et de la fluidité améliorés, réside dans l’ajout de l’île d’Æland, accessible après avoir progressé dans l’histoire principale. Ce nouveau territoire s’ouvre peu à peu à l’exploration et propose une trame secondaire qui met en scène de nouveaux personnages, dont Knut Gamle, membre du royaume voisin de Danmerk et cousin de Karja.

Celui-ci pose un ultimatum politique à la flotte de Balta, menaçant de faire intervenir son royaume si l’ordre ne peut être maintenu dans la région. À travers cette intrigue parallèle, le jeu aborde des thèmes de souveraineté, d’héritage et de rivalité, tout en enrichissant la mythologie de l’univers Ys.

L’île recèle également des secrets et des défis qui renforceront les capacités d’Adol et Karja, rendant son exploration utile autant qu’indispensable pour les joueurs souhaitant maximiser leur expérience. Il est possible de l’aborder à n’importe quel moment, mais le jeu recommande d’y accéder en parallèle de l’aventure principale pour un maximum de synergie narrative et ludique.

source