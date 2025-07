Après une présentation détaillée de son gameplay, Achilles: Survivor se prépare à sortir de l’accès anticipé pour une sortie complète sur Nintendo Switch, prévue au cours du troisième trimestre 2025. Développé par le studio polonais Dark Point Games, ce titre inspiré des mythes antiques plonge les joueurs dans un chaos dantesque mêlant action frénétique, éléments de survie, construction de base et progression roguelite. Forgé à partir de nombreux mois de retours de la communauté, le jeu promet une expérience peaufinée, riche en contenu inédit et en affrontements divins alors qu’Achille, trahi par Hadès, mène une révolte contre les forces des enfers.

Dans Achilles: Survivor, la mythologie grecque rencontre l’intensité des jeux d’arcade. Réanimé dans l’au-delà et animé par la vengeance, Achille s’entoure de compagnons pour le moins surprenants – allant de cyclopes belliqueux à des volatiles célestes – pour affronter des vagues d’ennemis venus tout droit des légendes. Le joueur traversera des arènes mythiques telles que Troie ou le Tartare, tout en plaçant des pièges, érigeant des sanctuaires, et déclenchant des tempêtes d’acier et de magie contre les armées démoniaques d’Hadès. À chaque tentative, les héros deviennent plus puissants, gagnant en compétences et en connaissances sur ce monde infernal ravagé par la guerre.

Le jeu combine la nervosité d’un bullet heaven à une approche plus stratégique, grâce à la possibilité de construire des défenses et de poser des pièges pour ralentir les vagues d’ennemis. Chaque héros jouable possède des capacités uniques, renforçant la variété des styles de jeu. Face à des centaines d’ennemis différents et de multiples boss répartis dans des biomes variés, l’action ne faiblit jamais. Et avec un système de progression métagénique, chaque défaite devient une occasion de revenir plus fort, de débloquer de nouveaux talents et de repousser encore un peu plus les ténèbres.