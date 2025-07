Plongez dans l’ère des méchas des années 90 avec Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute, un run-and-gun hardcore enfin accessible en Occident après des décennies d’exclusivité japonaise. Édité par City Connection dans le cadre de leur série Saturn Tribute, ce portage modernisé de l’opus Saturn de 1997 combine l’intensité tactique des jeux de robots avec des améliorations techniques bienvenues. Un must pour les nostalgiques et les amateurs de défis brutaux.

La guerre du futur prend racine dans l’héritage du studio japonais NCS (Masaya Games), déjà reconnu pour ses classiques du genre mecha comme Assault Suit Leynos sur Mega Drive (1990) et Assault Suit Valken sur Super Nintendo (1992). Ce nouvel épisode prolonge cette lignée avec une approche plus technique et narrative, tout en conservant l’intensité des combats caractéristiques de la série.

Le portage a été confié à City Connection, studio spécialisé dans la restauration de titres Sega Saturn. Grâce à leur expertise, ce remaster bénéficie d’une fidélité remarquable à l’original, tout en intégrant des fonctions modernes destinées à améliorer le confort de jeu.

Le titre est disponible sur Nintendo Switch depuis 2024, avec une sortie décalée à 2025 pour le marché européen. Il s’agit d’un événement notable : pour la toute première fois, le jeu bénéficie d’une traduction complète en anglais et en français, rendant enfin accessible un volet jusqu’ici resté inédit en dehors du Japon. Cette localisation soignée marque une étape importante dans la préservation du patrimoine vidéoludique japonais.

En 2123, la Fédération Xenes affronte la République de Sanlar. En sous-effectif, Sanlar mobilise son 12ᵉ Corps Blindé Spécial – une unité d’élite composée de marginaux et de délinquants – pour renverser le cours de la guerre. Vous incarnez un pilote de ce corps, aux commandes d’un Assault Suit dernier cri, dans une campagne cynique où chaque mission influence le récit via vos performances.

Action mecha impitoyable

Le jeu propose sept niveaux aux objectifs variés, allant de l’escorte de convois à des séquences de survie dans l’espace, en passant par des affrontements contre des boss titanesques. Chaque mission est évaluée via un système de rang, prenant en compte la précision de vos tirs ou les dégâts subis. Ces performances influencent directement les récompenses obtenues entre les missions, qu’il s’agisse de nouvelles armes ou de pièces d’équipement. Cependant, l’IA alliée laisse à désirer : vos coéquipiers sont peu fiables, leurs réactions alternant entre critiques et compliments selon votre efficacité, sans réel impact sur le gameplay.

Le système de personnalisation repose sur un arsenal conséquent avec huit mechas à débloquer, dont le légendaire Valken issu de Cybernator. Pas moins de cinquante armes différentes – missiles, lasers ou armes de mêlée – peuvent être assignées librement aux boutons de la manette. Le joueur peut également optimiser les performances techniques de son engin, en ajustant boosters, boucliers ou pièces internes à travers des menus statistiques détaillés, rappelant les simulations de type MechWarrior.

Les mécaniques de jeu s’articulent autour de la gestion stricte des ressources : munitions limitées, surchauffe des boosters et bouclier destructible nécessitent une attention constante. Le système de visée dynamique permet à la caméra de zoomer selon l’arme utilisée, une mécanique qui influencera plus tard des jeux comme Bangai-O. Le joueur peut alterner entre une visée automatique plus accessible et une visée manuelle plus précise, tout en activant un bouclier pour bloquer les tirs ennemis, apportant une véritable dimension tactique à l’action.

La maniabilité se montre complexe mais maîtrisable. Conçus à l’origine pour la manette Saturn à six boutons, les contrôles ont été entièrement reconfigurés sur Switch, permettant d’assigner les armes aux gâchettes ou aux sticks. La courbe d’apprentissage est raide : il faut composer avec le poids des mouvements, les délais d’exécution et la gestion simultanée des tirs, des dashs et du bouclier. Heureusement, des aides modernes facilitent l’expérience, comme la fonction de rembobinage pour corriger une erreur, l’option de tir automatique, ou encore divers assistances réglables réduisant la consommation de boost, renforçant le bouclier ou augmentant l’armure.

Graphismes et technique

Le jeu rend un bel hommage à la version Saturn d’origine grâce à des sprites détaillés, des effets de scaling bien conservés et des explosions toujours spectaculaires. Les environnements traversés offrent une belle variété, allant de jungles luxuriantes à des bases spatiales en passant par des champs de bataille futuristes. Toutefois, certains aspects techniques trahissent l’âge du jeu : la séquence FMV d’introduction souffre d’une qualité médiocre, maintenue par souci d’authenticité, tandis que quelques ralentissements ponctuels, hérités de la version originale, peuvent survenir. Côté options visuelles, aucun filtre CRT ou scanlines n’est proposé, mais le format d’image 4:3 est préservé pour garantir la fidélité visuelle.

Sur le plan sonore, la bande-son affiche une identité résolument ancrée dans les années 90, avec des compositions électroniques rythmées parfaitement en phase avec l’intensité de l’action. Les effets sonores sont marqués par des impacts puissants, des explosions saturées et les voix robotisées des pilotes qui ponctuent les échanges en pleine mission. Le doublage japonais est conservé, avec des sous-titres traduits de façon soignée, assurant une bonne immersion.

La campagne principale peut être terminée en environ une heure en vitesse normale, mais cette durée est largement prolongée par la difficulté exigeante du titre. La rejouabilité repose sur plusieurs leviers : obtenir tous les rangs S permet de débloquer l’ensemble des mechas et des armes, un mode Nouveau Jeu+ invite à optimiser les configurations de combat, tandis que des objectifs secondaires – comme vaincre un boss secret dans l’arène – viennent corser le challenge. Bien qu’elle se limite à sept missions, la structure de type trial-and-error et la densité de chaque niveau garantissent une expérience durable et gratifiante.

L’édition Saturn Tribute apporte plusieurs améliorations modernes bienvenues. On retrouve des fonctions de qualité de vie comme les sauvegardes rapides, le rembobinage ou un mode ralenti utile pour mieux gérer les séquences complexes. Des indices contextuels peuvent également assister les joueurs dans leur progression. L’équilibrage a été ajusté via des options permettant, par exemple, d’augmenter la durabilité du bouclier ou de réduire la consommation d’énergie. Enfin, l’ensemble des menus, dialogues et même le manuel de 37 pages sont intégralement traduits, rendant cette réédition accessible et respectueuse du matériau d’origine.