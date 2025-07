Non, Athenian Rhapsody n’est pas un remake grec de la chanson de Queen, et n’a d’ailleurs aucun lien avec le pays hellène. Ce RPG comique est développé par le New-Yorkais solo Nico Papalia et fut financé à l’aide d’un Kickstarter. Il est sorti le 14 mai 2024 sur l’eShop (et toutes les autres consoles) au prix de quinze euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Athenian Rhapsody.

Autre précision, à cause d’un bug arrivé après plusieurs heures de jeu, nous n’avons pas pu terminer l’aventure…

Un RPG comique entre Undertale et EarthBound

Athenian Rhapsody est un RPG comique. Après une série de questions qui doivent révéler notre personnalité, nous sommes (littéralement) poussés par notre sauvegarde dans la ville d’Athènes (Athens en anglais).

Ici-bas, nous sommes accueillis par James, une sorte de petit démon violet et Richard, une créature rose inclassable à mi-cheval entre la boule de gomme et l’étoile de mer. Ces deux acolytes ont une passion : les énigmes et ils adoreraient nous faire partager leurs nouvelles créations.

Ce qu’ils appellent énigmes sont en réalité des jeux mortels dans lesquels nous risquons notre vie à chaque instant. Nous allons devoir esquiver des couteaux lancés sur nous à pleine vitesse ou trouver quel est le chemin qui n’est pas miné.

En parallèle, nous allons nous balader, découvrir les environs, et surtout nous battre. Le concept d’EXP vient d’arriver à Athènes, changeant totalement les dynamiques sociales. Au lieu de parler aux inconnus, les habitants foncent dorénavant sur nous pour devenir plus forts.

Avec Athenian Rhapsody, nous sommes dans un jeu aux faux airs d’Undertale et d’EarthBound. Nous pouvons soit tuer nos adversaires pour gagner de l’EXP soit discuter avec eux pour faire ami-ami. La première solution permet de gagner des niveaux (et donc d’être plus puissants) alors que l’autre… permet de dormir la conscience tranquille.

Les combats se font au tour par tour (même si l’adversaire a parfois plusieurs tours). Chaque ennemi possède un (ou plusieurs) mini-jeu qu’il faudra réussir pour survivre. La plupart du temps, notre personnage se retrouve dans un mini-rectangle et nous devrons esquiver tous les projectiles pour survivre. L’écureuil lance d’énormes noisettes sur une trajectoire rectiligne. Le clown, lui, envoie des quilles et des ballons dans des trajectoires assez instables.

D’autres défenses, surtout celles de boss, demandent des talents particuliers. Êtes-vous capables d’épeler le mot « FRIENDS » ou « JAMES » avant le temps imparti ?

En mode attaque, nous avons quatre actions disponibles. Nous pouvons soit attaquer, ce qui nécessite d’appuyer sur « A » au bon moment, utiliser un objet (pour le soin), utiliser un « burst » (une sorte d’ultime qui dépense de l’énergie) et l’action pour devenir ami.

Un univers réussi, plein de cynisme et de personnages hauts en couleur

Nous ne devenons pas amis avec notre adversaire en un clin d’œil. Il y a plusieurs options, souvent absurdes, et il faudra choisir la bonne pour augmenter la barre d’amitié. Face à un chat vorace qui cherche à nous dévorer, la meilleure solution est de l’exorciser à plusieurs reprises. Certains adversaires seront aussi impressionnés par notre résistance et proposeront spontanément une amitié après plusieurs tours.

Nous n’avons pas vraiment d’objectifs définis dans Athenian Rhapsody mais plutôt une aventure à vivre. Nous rencontrons des personnages hauts en couleur qui nous amènent à réaliser des micro-objectifs en découvrant les villes du jeu.

Athenian Rhapsody est un très bon jeu, une sorte d’OVNI inclassable dans le paysage vidéoludique que nous aurions voulu explorer en profondeur… si un bug ne nous avait pas arrêtés.

Ce RPG comique a une vraie personnalité, un univers absurde avec des personnages aussi attachants que malaisants. Le jeu déborde de bonnes idées, d’univers variés, et l’écriture, pleine de personnalité, est créative.

Nous avons adoré ce côté à la fois attachant et cruel, ce côté mignon où nous nous faisons des amis mais que personne ne nous fait de cadeaux, et où derrière chaque bonne intention se cache une face souvent bien plus sombre. En général, nous avons apprécié le cynisme assumé de l’auteur.

Notons aussi qu’Athenian Rhapsody est une expérience à la difficulté très relevée, même avec le « Chill Mode ». Il faut parfois recommencer plusieurs fois les combats afin d’avancer dans l’aventure et certains adversaires nous donnent du fil à retordre.

Mais un bug frustrant empêche la complétion du jeu

Malheureusement, un bug nous a empêchés de terminer le jeu. Après la deuxième ville, nous sommes arrivés dans une grotte…. et Athenian Rhapsody s’est mis à laguer. Dès lors, peu importe les solutions essayées, le jeu ne pouvait plus fonctionner correctement.

Nous sommes un peu frustrés, car le jeu promettait une belle aventure et semble clairement être une expérience qualitative. Il est vraiment dommage qu’un problème technique nous empêche de profiter pleinement du titre.

Dans ces conditions, nous recommandons Athenian Rhapsody… sur toutes les autres plateformes que la Nintendo Switch. Peu importe le prix : que ce soit quinze euros (le prix de départ) ou en promotion, ne prenez pas le risque d’avoir votre jeu bloqué ! À moins que vous aimiez les risques…

De plus, le jeu n’est pas traduit en langue française et nous vous recommandons un niveau excellent en anglais pour comprendre les nombreux dialogues et subtilités.

Les graphismes, assurément rétro et colorés, sont intéressants. Chaque personne possède un design unique qui lui est propre et chaque décor est intéressant à découvrir. Nous avons aimé la direction artistique qui correspond à l’univers du développeur. La bande-son est aussi de bonne facture avec des titres énergiques qui donnent là aussi parfaitement le ton du jeu.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes de gameplay réalisée lors de notre découverte du jeu.