Nintendo a discrètement mis en place de nouvelles directives de publication pour les développeurs qui souhaitent proposer leurs jeux sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, du moins dans certaines régions d’Asie comme le Japon. Ces mesures, entrées en vigueur le 5 juin 2025 — jour de lancement de la Switch 2 —, visent à lutter contre l’accumulation de jeux à faible effort, souvent qualifiés de « slop games » ou de « shovelware », qui saturent les recommandations de l’eShop et nuisent à la visibilité des jeux plus travaillés.

IGN rapporte que plusieurs développeurs ayant accès au portail de publication eShop ont confirmé l’existence de ces nouvelles règles, qui cherchent à améliorer la lisibilité de la boutique en ligne, à réduire le contenu trompeur ou inapproprié, et à limiter les abus de visibilité par le biais de bundles répétitifs. Selon les informations recueillies, Nintendo semble vouloir reprendre la main sur la qualité du contenu mis en avant sur sa plateforme, du moins en Asie pour commencer.

Parmi les principales mesures, une limitation stricte du nombre de bundles a été introduite : un jeu ne peut être proposé que dans cinq bundles maximum au cours de sa première année de disponibilité. Ce plafond augmente d’un bundle par an, jusqu’à un maximum de huit. Cette règle vise directement les studios qui exploitent le système de bundles pour manipuler les classements de l’eShop en relançant constamment des promotions sur des variantes légèrement modifiées du même jeu.

Un autre changement important concerne le contenu sensible. Nintendo établit désormais des critères explicites pour refuser un jeu, comme la sexualisation d’enfants, les propos discriminatoires, les contenus à caractère sexuel excessif, l’exploitation de sujets sociaux sensibles ou encore les déclarations politiques directes. La société précise qu’elle se réserve le droit de ne pas distribuer un jeu si ces lignes sont franchies, et que ces jugements peuvent varier selon les régions.

Les descriptions trompeuses sont désormais interdites, notamment celles qui présentent du contenu en cours de développement alors qu’il n’est pas prévu dans le produit final. Il est également interdit de modifier le nom ou la description d’un jeu après publication, sauf raison exceptionnelle ou mise à jour majeure. Enfin, Nintendo prévient que toute violation de ces lignes directrices pourra entraîner un retrait du jeu, une limitation de sa visibilité sur la boutique ou une suspension de distribution.

Certains indices laissent penser que ces nouvelles règles sont déjà appliquées. Le mois dernier, par exemple, la série Hentai Girls a été renommée Kawaii Girls sur l’eShop japonais. Ce changement n’a pas été constaté sur la boutique nord-américaine ou sur Switch 1, ce qui suggère une restriction spécifique à l’eShop Switch 2 en Asie concernant le mot « hentai ».

Depuis des années, des développeurs expriment leur frustration face à l’abondance de jeux à faible effort sur l’eShop, souvent créés avec des actifs génériques, des bugs majeurs, ou des pages de vente inexactes. Ces titres monopolisent parfois les pages de recommandations grâce à des techniques comme la multiplication de bundles ou les remises agressives, rendant difficile la découverte de jeux de qualité.

Pour autant, l’efficacité de ces nouvelles règles reste à prouver. Si certains développeurs saluent l’intention, d’autres pensent que les mesures ne vont pas assez loin. Un développeur souligne que même avec une limite de cinq bundles la première année, chaque bundle peut durer un mois, ce qui permet encore une large exposition promotionnelle. Un autre regrette que ces changements ne soient pour l’instant appliqués qu’en Asie, alors que le problème est global.

Certains s’inquiètent également que les critères sur les contenus sensibles puissent freiner des jeux qui traitent de sujets sérieux ou matures. Des titres comme The House in Fata Morgana ou The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories, qui abordent des thèmes complexes avec nuance, pourraient-ils être menacés par ces nouvelles règles ? Le flou laissé par Nintendo laisse planer le doute.

Aux États-Unis, la boutique Switch 2 semble déjà plus structurée que son prédécesseur. Des sections thématiques permettent de mieux filtrer les jeux, et l’interface est bien plus rapide. Mais le problème de fond reste : les titres mis en avant sont souvent des blockbusters ou des jeux déjà bien connus. Les indépendants sans budget marketing restent enterrés dans la masse.

Un développeur résume la situation : « Le raz-de-marée de jeux à faible effort sur les boutiques numériques est un vrai souci pour les studios indépendants. L’espace est déjà ultra compétitif, et les plateformes ne facilitent pas la découvrabilité. L’arrivée massive d’assets IA ne fait qu’aggraver la situation. Nintendo bouge, mais lentement. »