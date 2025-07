The Holy Gosh Darn n’est pas un jeu ordinaire. Imaginez Day of the Tentacle qui rencontre Majora’s Mask, le tout saupoudré d’un humour absurde et d’une mythologie religieuse revisitée avec audace. Développé par Perfectly Paranormal (à qui l’on doit Manual Samuel et Helheim Hassle), ce titre vous projette dans la peau de Cassiel, un ange blasé chargé de sauver le Paradis… en 6 heures chrono. Un mélange d’aventure, de gestion du temps et d’énigmes loufoques, disponible sur Switch avec panache.

Un jeu qui crée la surprise

Ce studio norvégien s’est fait connaître par des jeux narquois aux mécaniques originales (Manual Samuel et Helheim Hassle). The Holy Gosh Darn s’inscrit dans le même univers partagé, avec des clins d’œil aux titres précédents (comme la présence de Death/Azrael). Leur signature ? Un humour noir, des dialogues ciselés et une direction artistique cartoon décomplexée.

Scénario : Cassiel et son ami Puriel tuent le temps devant les Portes du Paradis à deviner la race des chiens entrants (car oui, tous les chiens vont au Ciel). Soudain, une armée de Phantomes provoque l’explosion du Paradis. Cassiel se réveille dans le Néant, où Azrael (la Mort) lui confie une montre temporelle. Objectif : remonter le temps pour trouver The Holy Gosh Darn, un artefact capable d’annuler la catastrophe. Enjeu : Vous avez 6 heures (soit ~20 min IRL) pour explorer quatre mondes (Ciel, Enfer, Helheim, Terre), résoudre des énigmes et boucler une boucle temporelle salvatrice.

La mécanique centrale du jeu repose sur l’utilisation d’une montre capable de faire sauter le temps par tranches de 15 minutes, réduites à 5 minutes après amélioration. Cette montre offre également la possibilité de placer manuellement un marqueur temporel, agissant comme un point de sauvegarde dans la chronologie. Toutefois, les objets ramassés disparaissent si vous remontez à un moment antérieur à leur acquisition, à l’exception de ceux placés dans l’emplacement « immunisé » de la montre. Cet espace commence avec un seul slot, mais peut être étendu à deux grâce à une amélioration.

La progression s’articule autour de quêtes compartimentées, chacune déclenchant une suite d’objectifs secondaires cohérents et auto-contenus. Par exemple, obtenir une clé spécifique implique une série d’étapes internes bien définies. En remplissant ces quêtes, le joueur restaure sa « Grâce », une ressource essentielle qui débloque de nouvelles capacités telles que le double saut ou le dash. Une autre ressource, le Liphidium, permet quant à elle d’améliorer les fonctions de la montre.

Sur Nintendo Switch, les déplacements se font via le stick analogique ou la croix directionnelle, avec des commandes classiques pour sauter et interagir. Le système souffre de quelques problèmes mineurs de collision, notamment lors de l’utilisation d’escaliers ou de certaines plateformes, mais cela n’entrave pas réellement la jouabilité. Enfin, un appui sur la touche « B » permet de passer les dialogues, ce qui peut néanmoins irriter certains PNJ si vous les interrompez trop brusquement.

Techniquement aussi bon qu’attendu

Le jeu bénéficie d’un doublage intégral en anglais, porté par des performances particulièrement réussies. Le personnage de Cassiel se distingue par un ton sarcastique irrésistible, tandis que la Mort adopte une attitude étonnamment détendue. Ce travail vocal soutient efficacement l’humour absurde omniprésent dans l’aventure. La bande-son, quant à elle, alterne entre des thèmes jazzy et des morceaux plus relaxants, offrant un contraste savoureux avec l’urgence ou la gravité des situations. Par exemple, une guitare chill se fait entendre en plein Enfer, alors même que le Ciel est en train d’imploser. Des gags sonores viennent compléter l’ambiance, comme un démon poursuivi par un « swear jar » (un pot à jurons) ou encore des bruitages volontairement grotesques, flatulences comprises.

Le style visuel du jeu s’inspire des séries animées comme Gravity Falls ou Over the Garden Wall, avec une 2D cartoon foisonnante de détails. Chaque royaume possède une identité visuelle marquée : le Ciel se pare de nuages dorés et de bâtiments angéliques au kitsch assumé, tandis que l’Enfer mêle l’absurde et le banal avec un café démoniaque fréquenté par des âmes en t-shirt gratuit. Le Helheim, lui, prend des airs de mythologie nordique réaménagée, avec en prime un club de comédie tenu par des dragons. Les personnages sont tout aussi singuliers : on croise des anges à l’apparence biblique et inquiétante (ailes multiples, yeux surnuméraires) ainsi qu’une grande variété de démons allant de l’oiseau au colosse en costume. L’ensemble est renforcé par des animations expressives qui soulignent chaque émotion ou gag visuel. Seul léger bémol : certains éléments de décor peuvent parfois gêner la lisibilité des déplacements.

La campagne principale s’étend sur environ 6 à 8 heures, mais les contenus secondaires peuvent ajouter plus de 5 heures supplémentaires. Parmi ceux-ci, une quête hilarante consiste à insulter les 23 Anciens, tandis que de nombreux secrets attendent les joueurs curieux : livres, tableaux, numéros de téléphone cachés, tenues à débloquer ou cafés à déguster. Le jeu inclut également Florple, un jeu de plateau farfelu dont les règles changent en permanence, renforçant encore le ton absurde et imprévisible de l’univers. Les amateurs de défis pourront aussi tenter de débloquer une large série de succès, avec des objectifs aussi cocasses que « Regarder 100 tableaux ». Il est fortement conseillé de ne pas activer la fin prématurément, sous peine de passer à côté de nombreuses zones optionnelles et événements cachés.