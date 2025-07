Prévu pour le 31 juillet au Japon, Ys X -Proud NORDICS- sera le tout premier jeu signé Nihon Falcom à débarquer sur Nintendo Switch 2. Il s’agit d’une version enrichie de Ys X: Nordics, avec des graphismes améliorés, des performances optimisées et de nombreux ajouts inédits pour les fans de la saga.

Le jeu sortira au prix de 8 580 yens (uniquement en version Game Key Card) et offrira, en bonus de lancement, un mini-CD de la bande-son. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée pour l’Europe ou l’Amérique du Nord. Toutefois, étant donné les habitudes de localisation de la série, il est fort probable que NIS America prenne en charge l’édition occidentale courant 2026.

Ys X -Proud NORDICS- ne se contente pas d’un simple portage. Cette nouvelle version ajoute une série de nouveautés qui viennent enrichir l’expérience d’origine. Parmi les ajouts majeurs, on retrouve une nouvelle compétence : Mana Hold, qui permet de soulever des objets pour les déplacer ou les lancer. Cette mécanique est utilisable à la fois en combat et pour résoudre des énigmes dans les donjons. Un tout nouvel environnement fait également son apparition : l’île d’Aland, vaste territoire à explorer librement. On pourra y affronter de nouveaux boss, participer à des Mana Races contre d’autres personnages, ou encore se mesurer à des ennemis redoutables dans des combats d’arène.

Pour les joueurs en quête de défi, un donjon inédit en haute difficulté fera office de véritable test. Il impose diverses contraintes : temps limité pour certaines actions, pièges, ennemis puissants… Un objet rare pourra toutefois assouplir ces restrictions, à condition de le trouver. Autre nouveauté intrigante : un Symbole Doré est dissimulé quelque part en mer. Le découvrir déclenche un combat naval, et une victoire vous récompensera avec un objet capable d’augmenter la vitesse de votre bateau. Avec ce portage ambitieux, Nihon Falcom cherche clairement à offrir une version définitive de Ys X pour les nouveaux venus comme pour les vétérans. La Switch 2 semble fournir le terrain idéal pour cette nouvelle aventure d’Adol Christin, entre action nerveuse, exploration libre et mécaniques enrichies.