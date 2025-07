Electronic Arts a officiellement lancé les précommandes de EA SPORTS FC 26 sur Nintendo Switch 2, promettant une expérience footballistique entièrement revue et enrichie, aussi bien en solo qu’en multijoueur. À la clé : trois légendes en mode Carrière, des contenus exclusifs pour Clubs, et de nouvelles mécaniques de gameplay façonnées par les retours de la communauté.

Cette nouvelle édition s’annonce comme un véritable tournant pour la série, notamment grâce à deux modes de gameplay distincts. D’un côté, l’option Authentic Gameplay, pensée pour offrir l’expérience la plus fidèle au football réel jamais vue dans un mode Carrière. De l’autre, le Competitive Gameplay, conçu pour le multijoueur avec une jouabilité plus précise, plus réactive et plus constante – idéale pour Ultimate Team et Clubs.

Dans Football Ultimate Team, les joueurs pourront tester leurs compositions grâce à l’introduction de nouveaux événements Live, des tournois inédits, et une refonte complète des modes Rivals et Champions. Le mode Carrière Manager se renouvelle aussi avec les Défis Live du Manager, qui placent les joueurs dans des scénarios inspirés du monde réel et d’histoires alternatives à gérer sur quelques minutes ou plusieurs saisons complètes.

Autre nouveauté importante : l’arrivée des Archetypes, des classes de joueurs inspirées des légendes du football. Que ce soit dans le mode Clubs ou Carrière Joueur, ces archétypes permettent de façonner des profils uniques en améliorant des attributs ciblés et en débloquant des Perks spécifiques, pour donner à chaque joueur une identité forte sur le terrain.

EA promet également un réalisme inégalé avec plus de 20 000 joueurs authentiques, modélisés à partir des données de match issues des plus grands championnats mondiaux.

Les joueurs qui précommandent la Standard Edition de EA SPORTS FC 26 sur Switch 2 recevront plusieurs bonus exclusifs :

Contenu Clubs :

– 1 consommable de déblocage d’archétype

– 2 consommables Double AXP valables pour 10 matchs

Contenu Carrière :

– 3 joueurs ICON pour le mode Carrière

– Un entraîneur 5 étoiles disponible à l’embauche

– Un recruteur jeunesse 5 étoiles disponible également

– Accès à du contenu pour les Défis Live du Manager