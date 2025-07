Dans un futur dystopique où la nourriture est devenue symbole de pouvoir, Neon Noodles nous plonge au cœur d’une révolution culinaire automatisée. Développé par Vivid Helix, ce « zachlike » (inspiré des jeux de Zachtronics) fusionne réflexion ingénieuse, programmation tactile et une intrigue cyberpunk captivante. Après l’avoir testé sur Switch, voici notre verdict sur cette expérience qui transforme vos fourneaux en laboratoire d’algorithmes.

Derrière Neon Noodles se trouve Vivid Helix, un studio qui s’attaque au créneau exigeant des jeux de construction de machines. Leur ambition ? Pousser les joueurs à optimiser des processus complexes avec une liberté créative proche d’Opus Magnum ou Infinifactory. Sur Switch, leur défi technique est relevé : l’interface reste fluide malgré les chaînes de robots en action.

Histoire : Vous incarnez un anonyme sans souvenirs, simple rouage d’un système où l’élite s’engouffre de Neon Noodles (une invention culinaire révolutionnaire) tandis que le peuple mendie les restes. Un message crypté vous propulse dans un complot pour reprendre le contrôle de cette technologie et découvrir votre passé. Le But : Répondre aux commandes de clients exigeants en automatisant des cuisines via des robots programmables. Le défi ? Transformer 400 ingrédients (riz wolof, palourdes, spätzle…) en 250 recettes internationales, de la simplicité du guacamole aux plats les plus sophistiqués.

Un casse-tête gourmand

Le cœur du jeu repose sur un système de programmation de robots chefs, où chaque action culinaire devient une ligne de code dans une chorégraphie automatisée. L’enregistrement des séquences est simple et intuitif : il suffit de définir les gestes à effectuer – saisir un ingrédient, le trancher, le cuire, le téléporter, etc. – et les robots les exécutent en boucle. Un bouton de réinitialisation permet à tout moment de modifier la séquence, favorisant l’expérimentation.

L’intérêt ne s’arrête pas à cette mécanique. Comme dans Opus Magnum, chaque niveau est un puzzle qui peut être résolu de multiples façons, poussant le joueur à optimiser obsessionnellement ses créations. On peut organiser les robots en série ou en parallèle, ajuster les temps de cuisson pour que, par exemple, une viande mijote pendant qu’un autre robot prépare une garniture. Ce mélange de logique, de minutie et de timing transforme chaque plat en énigme complexe et terriblement satisfaisante à résoudre.

Les environnements de cuisine disposent d’un éventail d’outils variés – stations de téléportation, hachoirs, bassins de cuisson – qui enrichissent progressivement la dimension stratégique. Chaque objet introduit une nouvelle variable à intégrer dans vos algorithmes culinaires.

Le jeu brille par la liberté créative qu’il offre et sa rejouabilité. Une fois la solution trouvée, le vrai plaisir commence : rejouer le niveau pour le rendre plus élégant, plus rapide, plus court. Chaque plat devient un terrain d’expérimentation. En revanche, la courbe de difficulté peut se montrer abrupte. Les niveaux qui introduisent les boucles ou les connexions entre robots peuvent être déstabilisants, surtout pour les joueurs non familiers avec la logique de programmation. Quelques bugs mineurs subsistent également : supprimer un lien entre deux robots peut parfois faire planter le niveau, obligeant à recommencer.

Sur Nintendo Switch, le système d’enregistrement reste agréable à prendre en main. Les commandes sont bien pensées, avec des actions en glisser-déposer et la possibilité de zoomer sur les différentes stations de la cuisine. Néanmoins, l’écran compact impose des allers-retours fréquents pour vérifier les collisions entre robots ou inspecter les ingrédients de près – distinguer une tomate hachée d’une tomate tranchée n’est pas toujours immédiat.

Visuellement, le jeu opte pour une esthétique cyberpunk minimaliste, presque fonctionnelle. Les cuisines sont constituées de grilles bleutées où évoluent des robots aux formes géométriques, et les aliments stylisés, comme les avocats ou les nouilles, conservent une lisibilité parfaite. Ce n’est pas un jeu qui mise sur l’éblouissement graphique, mais l’ambiance futuriste sombre – machines froides, néons discrets – colle parfaitement à l’univers. La bande-son se fait discrète mais immersive, mêlant nappes électroniques et bruitages mécaniques : clics de bras articulés, sifflements de cuisson… Le tout crée un environnement sonore propice à la concentration, sans jamais gêner la réflexion.

Côté contenu, le jeu impressionne par sa richesse. Avec 250 recettes et 400 ingrédients, la campagne principale offre environ 15 à 20 heures de jeu. Mais le vrai contenu est ailleurs : dans l’optimisation, les records à battre, et les stratégies à affiner. Des classements locaux et mondiaux permettent de comparer vos performances à celles des autres joueurs selon plusieurs critères – nombre d’actions, rapidité, efficacité du code. La possibilité de partager vos solutions avec la communauté ajoute une dimension sociale et compétitive très engageante. À cela s’ajoutent des défis optionnels, proposés par des clients secondaires, qui pimentent l’expérience : certains vous demanderont par exemple de cuisiner trois plats simultanément avec seulement deux robots. Autant dire que vous n’en verrez jamais le fond.

Neon Noodles est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.