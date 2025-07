Nintendo Japon a récemment publié un message de service client qui suscite l’attention des joueurs et importateurs : le modèle Nintendo Switch 2 réservé au marché japonais ne devrait pas être utilisé hors du Japon. Ce modèle, vendu à un prix réduit, est destiné uniquement aux utilisateurs japonais et n’est compatible qu’avec les comptes et logiciels japonais.

Dans un tweet officiel, Nintendo explique que la console n’est pas conçue pour une utilisation en dehors du Japon et redirige vers une page d’assistance précisant que le SAV ne prendra pas en charge les réparations liées à une utilisation à l’étranger. À noter que cette clause s’applique également à la version multilingue si utilisée en dehors des conditions prévues.

Deux modèles distincts sur le marché japonais

Au Japon, la Nintendo Switch 2 est proposée en deux variantes :

Un modèle multilingue , identique à celui commercialisé dans le reste du monde.

, identique à celui commercialisé dans le reste du monde. Un modèle japonais-only, moins cher, destiné uniquement au marché intérieur et limité en termes de compatibilité logicielle et linguistique.

Une mise en garde floue, mais importante

Nintendo ne précise pas s’il existe un risque matériel concret à utiliser le modèle japonais-only en dehors du Japon (incompatibilités réseau, alimentation, localisation, etc.), ou si ce message est simplement une recommandation pour éviter toute mauvaise expérience utilisateur. Il s’agit peut-être aussi d’un moyen de dissuader l’importation parallèle de consoles à bas coût.

En revanche, Nintendo a indiqué que les possesseurs du modèle multilingue peuvent l’utiliser à l’étranger à condition de respecter les lois locales et de prévoir un adaptateur secteur adapté. Aucune interdiction ne leur est faite, contrairement à la version japonaise.

Que retenir ?

Le modèle japonais-only de la Switch 2 n’est pas conseillé pour une utilisation hors du Japon .

. Pas de support technique ou de réparation en cas de problème lié à une utilisation internationale.

en cas de problème lié à une utilisation internationale. Le modèle multilingue reste la seule version officiellement conçue pour une utilisation mondiale.

En clair, si vous envisagez d’acheter une Switch 2 importée du Japon, mieux vaut opter pour la version multilingue, même à un tarif légèrement supérieur. Cela vous évitera des limitations logicielles, des soucis de compatibilité, et surtout, vous garantira un accès au service après-vente en cas de besoin.