Aujourd’hui, Sunblink et Sanrio® ont annoncé que Hello Kitty Island Adventure, l’adorable simulation de vie encensée par la critique, sera bientôt disponible en édition physique Standard en France, distribuée par Maximum Entertainment. L’édition physique Standard pour PlayStation 5 et Nintendo Switch™ sortira le 29 août 2025 et est disponible en précommande dès maintenant.

De plus, une édition « Gift Pack » sera également disponible sur Nintendo Switch™ dès le le 7 novembre 2025. Cette édition de Hello Kitty Island Adventure inclut l’édition Deluxe en version physique (soit le jeu de base et plus de 300 objets et récompenses uniques, dont les packs de débutant et de fabrication somptueux), un guide imprimé des créatures et des poissons, un ensemble de cartes à collectionner exclusives, les Souvenirs de Tophat™, et un poster premium double-face, le tout présenté dans une boîte collector spécialement conçue. L’édition Gift Pack est à présent disponible en précommande.

Hello Kitty Island Adventure est le pionnier du genre « aventure cosy », proposant des activités de base relaxantes et « douillettes » comme l’artisanat et la décoration dans un monde à explorer immense et rempli de quêtes, de jeu de plateforme, d’énigmes et d’autres aspects du genre « aventure ».

Le titre a reçu un très bon accueil critique général pour cette innovation, remportant le prix du jeu de l’année Apple Arcade, un prix Webby People’s Voice, ainsi que des nominations pour le meilleur jeu mobile aux Game Awards 2023 et le jeu mobile de l’année aux 27e D.I.C.E. Awards annuels. Après son lancement en 2025 sur Nintendo Switch et PC, Hello Kitty Island Adventure a dépassé les 500 000 ventes numériques en seulement 30 jours.

Dans Hello Kitty Island Adventure, Hello Kitty® vous invite à la rejoindre, elle et ses amis, au parc Grande aventure, où My Melody™ ouvre une toute nouvelle boutique de souvenirs. Exprimez-vous en créant un avatar original de style Sanrio grâce à une large gamme d’options de personnalisation adorables. Préparez de délicieux plats et décorez votre espace avec des centaines de meubles. Partagez des cadeaux et accomplissez des quêtes pour approfondir votre amitié avec vos personnages préférés. Invitez d’autres joueurs sur votre île et relevez des défis multijoueurs ou construisez ensemble de belles maisons de vacances.

Explorez un monde immense – Retrouvez Hello Kitty et ses Amis® dans des environnements variés avec plus de 100 heures d’aventure et d’histoires touchantes à vivre. Explorez le Manoir hanté de Kuromi™ au Marais hanté, découvrez d’anciens secrets avec Retsuko™ au Mont Tête-brûlée, faites pousser des fleurs rares avec Wish me mell™ dans la Prairie joyeuse, découvrez de nouveaux trésors sous-marins au Récif arc-en-ciel, et bien plus encore.

Soyez qui vous voulez – Exprimez-vous en créant un avatar original de style Sanrio grâce à une large gamme d’options de personnalisation adorables. Choisissez parmi des dizaines de visages, de traits et de formes de corps, puis collectionnez des centaines de vêtements. Changez votre apparence à tout moment.

Fabriquez, créez, collectionnez – Préparez de délicieuses recettes avec Hello Kitty, concoctez des potions magiques avec Kuromi, collectionnez des bestioles avec Keroppi™, apprenez à pêcher avec Badtz-maru™ et bien plus encore. Partagez des cadeaux et accomplissez des quêtes pour approfondir votre amitié avec encore plus de personnages appréciés. Décorez votre propre espace de rêve ou attirez de nouveaux amis sur l’île avec les bons meubles. Parcourez l’île à la recherche d’objets de collection, comme les dizaines de gudetamas™ cachés, parfois protégés par des énigmes sournoises.

Faites équipe en multijoueur – Tout est mieux avec des amis. Invitez d’autres joueurs sur votre île et relevez des défis multijoueurs pour améliorer l’endurance de chacun, résoudre les énigmes les plus délicates de l’île, atteindre de nouveaux records ou construire ensemble de belles maisons de vacances. Les invités multijoueurs peuvent même décorer leurs propres bungalows d’amitié sur votre île.

Hello Kitty Island Adventure sera disponible en édition physique standard sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 29 août 2025. L’édition « Gift Pack » sera disponible sur Nintendo Switch le 7 novembre 2025.