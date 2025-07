Togashi, un nom qui ne laisse pas indifférent dans la communauté manga. Célèbre pour avoir pondu une masterclass nommée Yu Yu Hakusho, il a su réitérer l’exploit avec son autre manga phare : Hunter X Hunter. Celui-ci nous narre les aventures de Gon, jeune garçon voulant suivre les pas de son père et devenir un hunter. À travers chaque arc, nous voyons la progression du héros et des combats haletants ne misant pas tout sur la force brute, mais aussi sur l’intelligence d’utiliser son pouvoir, le nen. Chacun des personnages, ami ou ennemi, possède un pouvoir unique avec des propriétés spéciales trop longues à résumer. Cette particularité du nen a fait rêver de nombreux geeks et un portage en jeu de combat faisait fantasmer de nombreux joueurs. Et c’est ainsi qu’en 2025, Arc System Works, connu pour ses nombreux jeux de combats à succès comme Guilty Gear, BlazBlue ou encore Dragon Ball FighterZ, accouche de Hunter x Hunter Nen x Impact, jeu de combat en 3 contre 3 sur Nintendo Switch. Est-ce que les petits gars de ce studio ont encore accouché d’une masterclass ? Nous allons voir ça ensemble.

Ce sont les Hunters

Bon, parlons peu à propos de l’histoire, elle retrace les événements de l’animé de 2011. Donc si vous l’avez vu, vous la connaîtrez. Dans le jeu, vous pourrez jouer différents combats marquants de l’animé, certains vous demanderont de terminer le combat en réussissant des objectifs spécifiques (atteindre un certain nombre de points, terminer le combat avec une attaque particulière…). Vous aurez accès à tous les chapitres dès le début, ce qui ne donne pas envie de s’y investir des masses dedans, à part à la rigueur pour le tutoriel pour apprendre à jouer. Les combats sont des 3v3 avec assist, un peu comme FighterZ. Vous pourrez choisir vos 3 personnages parmi un roster de 16 personnages. Celui-ci est amené à grandir avec des DLC qui arriveront dans un futur plus ou moins proche si le jeu a une communauté assez grande pour que Arc System Works travaille dessus. Nous allons être honnête, c’est beaucoup trop chiche pour du 3v3 à la sortie, surtout pour une licence qui a un nombre de personnages intéressants très élevé.

Pierre, papier, ciseaux

Le jeu se joue avec 5 boutons : un coup faible, un coup moyen, un coup fort, attaque de nen et garde de nen. Les attaques de nen sont l’équivalent des coups spéciaux dans les jeux de combat traditionnels, vous aurez accès à différentes attaques de nen en fonction de la direction vers laquelle vous avez mis votre joystick, un peu comme les coups spéciaux d’un Smash Bros. La garde de nen vous permettra de parer certaines attaques en échange d’une partie de votre barre de Super. Pour déclencher la Super, il vous faudra au minimum une barre complète et elle se déclenche très simplement en appuyant sur Attaque de nen et Garde de nen en même temps. Vous avez aussi un système Overgear vous rendant temporairement plus fort en appuyant sur Attaque forte et Attaque de nen en même temps. Vous aurez aussi 2 boutons pour appeler les assists. Ceux-ci vous permettront de rallonger vos combos, casser le combo d’un adversaire ou permuter de personnage. Il y a aussi une jauge pour ça et elle se remplira au fur et à mesure du combat. Vous aurez aussi la possibilité de mapper des raccourcis pour appuyer sur plusieurs boutons en même temps afin de faciliter certaines manipulations. Vous avez également la possibilité de mapper toutes les touches de la manette comme bon vous semble afin de faciliter votre prise en main. Mais le revers de la médaille est que les affrontements sont extrêmement simples et il est facile de faire des combos vidant la barre de vie de l’adversaire très rapidement. Un autre point négatif est que le jeu paraît très mou pendant les combats dû à des hitbox et des timings plutôt généreux. On y retrouve aussi le grand problème des jeux de combat avec assist : l’impression de jouer seul. Chaque combat se résume à ouvrir la garde adverse et faire le combo 100% qu’on a appris par cœur à l »entraînement sans proposer de vraie variation en fonction du positionnement, un peu comme dans FighterZ ou les Marvel vs. Capcom.

Les combos sont très simples à faire, même en bourrant les boutons comme un sagouin comme ce que font les débutants sur Tekken, ce qui peut expliquer l’absence d’auto-combo, une mécanique habituelle des jeux du studio.

Si vous décidez de vous y mettre plus sérieusement au jeu, un mode entraînement est bien sûr disponible, même si les options proposées dedans sont très basiques comparées à ce que beaucoup de jeux modernes proposent, notamment Street Fighter 6 ou Tekken 8 dans les licences majeures actuelles.

Une fois vos personnages bien en mains, vous pourrez jouer hors-ligne en combat libre (contre un adversaire humain ou l’ordinateur), ou accéder à un contenu solo vous proposant plusieurs épreuves : le traditionnel mode arcade, le contre-la-montre où il faudra vaincre le plus rapidement possible les adversaires, un entraînement aux combos du jeu où vous devrez battre votre adversaire avec des combos bien précis, la tour céleste qui comme dans le manga devra être gravie pour récolter de l’argent et des objets, et à chaque palier vos adversaires seront de plus en plus fort. Si vous devenez floor master (être au somment de la tour), vous débloquerez le mode Battle Olympia qui vous offrira des beaux combats.

Et bien sûr, comme tout jeu de combat, il vous proposera un mode en ligne pour affronter le reste du monde. Malheureusement, celui-ci n’est pas crossplay, ce qui limite énormément l’intérêt de ce mode. Saluons tout de même le fait que le rollback netcode soit intégré, ce qui permet d’offrir une expérience en ligne plus qu’appréciable, même si votre connexion n’est pas au top.

Des territoires inexplorés

Alors, on ne va pas se mentir, le jeu est moche visuellement. Même si les artworks en 2D sont magnifiques, le rendu 3D en combat n’est pas agréable à l’œil. Et les décors ne donnent pas spécialement envie, ils sont très basiques et il y a peu de détails. Le jeu vous propose 10 stages différents, mais 4 d’entre eux sont les mêmes, une version jour et l’autre en version nuit.

Quant à la musique, elle n’est pas spécialement incroyable et dénote des musiques qu’on a l’habitude d’entendre dans l’animé, elle paraît même parfois hors-sujet. C’est vraiment dommage de ne pas avoir joué à fond la carte du fan-service.

Au moins, nous n’allons pas nous plaindre de la fluidité du jeu : vu qu’il n’y a pas grand-chose à afficher et qu’il est mou, le jeu reste très stable même quand il y a des explosions partout.