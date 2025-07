Le jeu d’action futuriste et de plateforme en 2D développé par Bandai Namco Studios réinvente PAC-MAN, avec un titre qui rend hommage aux grands classiques du jeu d’arcade

Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie de SHADOW LABYRINTH™, une version sombre et futuriste du célébrissime PAC-MAN™. Dans ce jeu d’action-exploration et de plateforme en 2D, les joueurs doivent chasser et dévorer de sombres créatures pour devenir le prédateur ultime et découvrir les nombreux secrets d’un monde labyrinthique. SHADOW LABYRINTH est disponible sur PlayStation ®5, Xbox Series X|S, PC sur Steam®, Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2.

Dans SHADOW LABYRINTH, les joueurs incarnent le Swordsman No. 8, qui s’éveille dans un monde désolé aux côtés de PUCK, une créature à la fois mystérieuse et familière. Pour survivre, ils devront, avec leur compagnon, affronter de dangereuses créatures, consommer leur pouvoir et évoluer, dévoilant ainsi progressivement les secrets d’une planète conçue pour tuer. Mélange d’action-plateforme en 2D, d’exploration et d’énigmes environnementales, le jeu les invite à découvrir un gigantesque monde labyrinthique créé pour mettre les plus braves au défi. Au fur et à mesure de leur traversée, ils gagneront des pouvoirs et des capacités et apprendront à prendre la forme d’un puissant mécha nommé GAIA. SHADOW LABYRINTH fait vibrer la fibre nostalgique des fans de PAC-MAN en intégrant des éléments emblématiques de la franchise comme les poursuites, les combats de boss dynamiques et bien sûr les éternels ennemis de PAC-MAN, les GHOSTS, ici réinventés sous la forme de G-HOSTS. Ils retrouveront également des références à d’autres franchises de Bandai Namco telles que DIG DUG, BOSCONIAN, SPLATTERHOUSE, GALAGA et bien d’autres, qui enrichissent le monde de SHADOW LABYRINTH et font monter les enjeux pour nos héros.

En chemin, les joueurs croiseront la route d’ennemis de plus en plus dangereux et devront résoudre des énigmes en utilisant des mécaniques fluides et éprouvées mises à jour pour offrir des sensations modernes. SHADOW LABYRINTH invite à explorer un vaste monde labyrinthique pour découvrir les terribles secrets de la planète et de ses habitants. Au fil d’une narration captivante, les joueurs dévoileront tous les mystères qui entourent la planète et le rôle exact de PUCK.