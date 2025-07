Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé qu’une nouvelle extension en deux parties du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Écarlate et Violet – Foudre Noire et Écarlate et Violet – Flamme Blanche, est maintenant disponible dans les magasins participants.

Les joueurs et joueuses pourront collectionner les cartes mettant à l’honneur les 156 Pokémon découverts dans la région d’Unys et répartis entre Écarlate et Violet – Foudre Noire et Écarlate et Violet – Flamme Blanche. De plus, chaque Pokémon d’Unys apparaîtra en tant que carte au style « illustration rare » ou « illustration spéciale rare » dans des produits associés à Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche.

Écarlate et Violet – Foudre Noire met en avant le Pokémon légendaire Zekrom, tandis que le Pokémon légendaire Reshiram tient la vedette d’Écarlate et Violet – Flamme Blanche. Chaque extension comprend trois sets parallèles brillants différents, dont deux se caractérisent par des motifs brillants de Poké Ball ou de Master Ball irisés. De nouvelles cartes arborant un motif brillant nostalgique ainsi que des cartes Énergie de base aux designs originels de la série Noir & Blanc sont à découvrir, des caractéristiques que l’on n’avait pas vues depuis la série Noir & Blanc.

De plus, Écarlate et Violet – Foudre Noire et Écarlate et Violet – Flamme Blanche marquent l’apparition des élégantes cartes « Noir Blanc rare » aux illustrations monochromes noires ou blanches.

Les cartes d’Écarlate et Violet – Foudre Noire et d’Écarlate et Violet – Flamme Blanche sont disponibles dans les produits suivants :

le Coffret Dresseur d’élite Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche , contenant neuf boosters Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche respectivement, une carte promo au style « illustration rare » de Fulguris ou Boréas et des accessoires de jeu divers ;

la Collection classeur Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche , contenant cinq boosters Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche respectivement, et un album avec neuf pochettes par page à l'effigie de Zekrom ou de Reshiram respectivement, pour organiser et garder les cartes du JCC Pokémon ;

la Collection poster Unys , contenant deux boosters Écarlate et Violet – Foudre Noire, deux boosters Écarlate et Violet – Flamme Blanche, trois cartes promo de Vipélierre, Gruikui et Moustillon et un poster recto verso grandeur nature ;

les Mini-boîtes Unys, contenant chacune un booster Écarlate et Violet – Foudre Noire, un booster Écarlate et Violet – Flamme Blanche, une carte artistique et une carte autocollante reprenant l'illustration de la boîte.

De plus, les Dresseurs et Dresseuses peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine des produits ci-dessous.

La Collection autocollant réajustable Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche (disponible le 1ᵉʳ août 2025) contient trois boosters Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche respectivement, une carte promo au style « illustration rare » de Symbios ou Sidérella respectivement et une page d’autocollants pour personnaliser des ordinateurs, des tablettes et autres appareils électroniques.

La Collection Illustration Unys – Victini (disponible le 1ᵉʳ août 2025) contient deux boosters Écarlate et Violet – Foudre Noire, deux boosters Écarlate et Violet – Flamme Blanche, une carte promo au style « illustration rare » de Victini, une carte du set parallèle premium Poké Ball de Victini et une carte promo grand format brillante au style « illustration rare » de Victini.

Les lots de boosters Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche (disponibles le 22 août 2025) contiennent respectivement six boosters Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche.

Par ailleurs, il est maintenant possible de jouer avec Écarlate et Violet – Foudre Noire et Écarlate et Violet – Flamme Blanche dans l’application du JCC Pokémon Live sur les appareils sous iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent déverrouiller de nouvelles cartes d’Écarlate et Violet – Foudre Noire ou Écarlate et Violet – Flamme Blanche sans frais au moyen du Passe de combat. À la connexion, le Passe de combat Écarlate et Violet – Foudre Noire et Écarlate et Violet – Flamme Blanche récompensera les Dresseurs et Dresseuses avec un nouveau deck mettant en vedette Reshiram-ex, et un deck supplémentaire centré sur Zekrom-ex pourra être déverrouillé en continuant à jouer. De plus, la nouvelle fonctionnalité Card-Dex vient de faire son entrée dans le JCC Pokémon Live. Cette fonctionnalité immersive permet aux joueurs et joueuses de voir leur progression dans chaque extension, de déterminer quelles nouvelles cartes mettre en jeu et de voir les cartes qui manquent encore à leur collection.