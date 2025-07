Marvelous vient de déployer la mise à jour 1.0.5 de Rune Factory: Guardians of Azuma sur Nintendo Switch et Switch 2. Ce patch, bien que modeste, introduit quelques améliorations notables de confort et corrige plusieurs bugs qui affectaient la progression des joueurs.

Parmi les ajouts les plus pratiques : la possibilité de gérer le comportement des fermiers du village via le menu des options. Vous pourrez désormais choisir précisément s’ils doivent semer, arroser ou récolter, en fonction de votre stratégie agricole.

Voici le détail complet de la mise à jour :

Nouveautés

Contrôle des fermiers : un nouveau menu permet d’activer ou de désactiver les tâches suivantes pour les villageois : semer des graines, arroser les champs et récolter les cultures.

Corrections et ajustements