Alors que les escape game ont conquis une place de choix dans le cœur du grand public ces dernières années, c’est en fin août 2023 que How 2 Escape arrivait sur Nintendo Switch. C’est donc naturellement que la suite, How 2 Escape: Lost Submarine, fait son entrée sur la console. Cette suite tente d’immerger les joueurs dans une expérience coopérative asymétrique unique. Développé par les Français de Breakfirst Games et édité par Maximum Entertainment, ce titre promet une plongée en eaux profondes où communication et réflexion sont les maîtres mots. Mais cette nouvelle itération parvient-elle à nous immerger avec succès dans les eaux parfois troubles du jeu coopératif, ou se noie-t-elle sous le poids de ses ambitions ?

Yellow Submarine

L’intrigue de How 2 Escape: Lost Submarine vous plonge au cœur d’une crise sous-marine des plus pressantes. Imaginez un scénario où une base stratégique est tombée aux mains d’adversaires, poussant un gouvernement à ordonner une riposte fulgurante via le sous-marin d’élite, le « Triumphant », armé d’une torpille dévastatrice. Cependant, alors que le navire fonce vers sa cible, un revirement politique de dernière minute intervient : l’attaque doit être annulée ! Le problème est de taille, car le Triumphant est désormais isolé des communications de surface, rendant impossible la transmission du contre-ordre pourtant vital. Le destin du monde repose alors entre les mains du duo d’officiers Haurée et Leroy, que vous incarnerez.

À travers six chapitres haletants, vous devrez, comme dans le précédent opus, déjouer une série d’énigmes en parfaite coopération pour déverrouiller le passage vers la zone suivante. Concrètement, il s’agit d’un gameplay asymétrique où l’un des joueurs explorera les entrailles du sous-marin sur sa console, tandis que l’autre, muni de son smartphone, fera office de centre de contrôle, en fournissant des informations cruciales et des directives grâce à une multitude de dossiers et d’indices pour résoudre les défis qui se dressent sur votre chemin.

Cette approche minimaliste permet de se concentrer pleinement sur le gameplay et l’urgence de la situation. Certes, un peu plus de profondeur narrative aurait pu enrichir l’immersion, mais il faut reconnaître que le titre est sacrément efficace.

L’union fait la force

Le joueur « In-game » navigue à travers les différentes pièces du sous-marin, et joue à la fois un rôle d’observateur pour indiquer ce qu’il voit à l’écran à son binôme à distance, et il pourra interagir avec les éléments du décor pour résoudre des énigmes. Ce joueur dispose d’une vue à la première personne permettant justement d’observer attentivement chaque détail des lieux, des leviers et des écrans ou manettes à disposition.

En parallèle, le joueur en appui, utilise son smartphone ou sa tablette avec le « Companion App », agissant comme un véritable manuel technique du sous-marin. Cette application regorge de schémas, de codes, de cartes et d’informations vitales nécessaires à la résolution des énigmes. Par exemple, le joueur In-game pourrait trouver un panneau de contrôle avec des symboles mystérieux, tandis que le joueur Companion App aurait le décryptage de ces symboles dans son manuel.

La communication est absolument primordiale. Les deux joueurs doivent constamment échanger des informations, décrire ce qu’ils voient, et travailler ensemble pour trouver des solutions. C’est ici que le jeu brille… et trébuche parfois. Lorsque la communication est fluide et que les deux joueurs sont sur la même longueur d’onde, l’expérience est incroyablement gratifiante. La satisfaction de résoudre une énigme complexe grâce à une collaboration parfaite est immense.

Cependant, le revers de la médaille est que si la communication est rompue ou si l’un des joueurs ne parvient pas à bien décrire un élément, la frustration peut rapidement s’installer. Les énigmes elles-mêmes sont variées et bien conçues, allant de la manipulation de machines à la déduction logique en passant par la résolution de codes. Elles sont suffisamment complexes pour être stimulantes sans être trop alambiquées. Le jeu est découpé en 6 chapitres, chacun représentant une zone du sous-marin avec son propre ensemble d’énigmes. Le rythme est bien géré, avec des moments de tension et des phases de réflexion plus calmes.

Un point crucial à noter est que le jeu est vraiment conçu pour être joué soit en local, avec les deux joueurs dans la même pièce, en utilisant des appareils distincts, soit à distance via téléphone ou application de communication au choix. Il n’est pas impossible de jouer en solo, il vous suffira de gérer alternativement votre personnage sur la Switch, et de passer vous-même sur l’application pour trouver comment résoudre les énigmes, vous faisant passer alternativement de votre console à votre téléphone. Nous ne cachons pas que le fun est clairement moins présent en solo, mais ça reste possible.

On prend les mêmes et on recommence ?

Comme dans le jeu précédent, How 2 escape: Lost Submarine propose un compte à rebours pour ajouter une bonne dose de tension à l’expérience. Et, si cette pression n’est pas à votre goût ou si vous préférez une approche plus relax, vous avez la possibilité de désactiver ce minuteur dans les options du jeu. Cette flexibilité est très appréciable car elle rend l’aventure bien plus accessible à tous les types de joueurs.

Peu importe votre préférence, chaque niveau, et donc chaque énigme, devrait vous prendre environ une heure, pour un total d’environ six heures de jeu. C’est une durée de vie qui est, dans l’ensemble, comparable à celle de l’épisode précédent, et très correcte pour ce genre d’expérience à deux joueurs. Le jeu est clairement pensé comme une expérience d’escape game unique plutôt qu’un titre à rejouer indéfiniment. Une fois terminé, il vous faudra le laisser un certain temps de côté et l’oublier un peu, avant de relancer une partie avec un ami, un peu comme les jeux de société Unlock!.

Les graphismes de How 2 Escape: Lost Submarine servent efficacement l’immersion. Le sous-marin est rendu avec un certain souci du détail, créant une atmosphère claustrophobe et tendue. Les textures sont correctes sans être exceptionnelles, et l’éclairage contribue à l’ambiance lugubre des profondeurs marines. Les différents environnements, bien que limités aux sections d’un sous-marin, sont suffisamment variés pour éviter la monotonie visuelle.

Les interfaces sont claires et lisibles, tant sur la Switch que sur l’application compagnon, ce qui est essentiel pour la résolution des énigmes. Quelques rares bugs sur l’application (synchronisation et de lancement). Par contre, il est curieux de constater que l’écran tactile de la Switch n’est pas mis à contribution pour cette expérience, alors même que certains mini-jeux ou puzzles s’y prêteraient largement. Visuellement, pas de prouesse technique, mais le style artistique cel-shadé et dessiné, reste cohérent et remplit son rôle de créer une atmosphère crédible. Il en est d’ailleurs de même pour l’ambiance sonore, elle fonctionne parfaitement, avec des bruits ambiants mettant une certaine pression. Pour autant on ne peut pas dire que ce soit là le point fort du titre.

How 2 Escape: Lost Submarine est disponible depuis le 24 juin 2025 sur l’eShop au prix de 12,99 euros, en français.