KLab Inc. a annoncé un événement majeur pour marquer le 10e anniversaire de Bleach: Brave Souls, son jeu d’action 3D à succès basé sur la célèbre franchise animée. Le 10th Anniversary Zenith Summons débutera le mardi 22 juillet et mettra à l’honneur deux nouvelles versions exclusives ★5 d’Ichigo Kurosaki et Rukia Kuchiki, spécialement conçues pour cet anniversaire.

Ces nouvelles formes d’Ichigo et Rukia arborent un design inédit et symbolique : Ichigo apparaît enveloppé d’une aura divine telle un soleil levant, tandis que Rukia dégage une aura sacrée rappelant la lune. Ces apparences incarnent leur volonté inébranlable de protéger la paix, malgré leur transformation.

Les invocations x10 offriront des bonus significatifs à certains paliers : au palier 25, un ticket “Choose a New ★5 Character” est offert, et au palier 50, les joueurs recevront un ticket spécial d’invocation ★5 ainsi qu’une Rainbow Special Move Source, très convoitée pour améliorer les attaques spéciales.

Pour accompagner cette célébration, une campagne de cadeaux du 10e anniversaire est organisée sur le compte X officiel de Brave Souls. Du 20 au 31 juillet, 1000 participants pourront gagner des posters métalliques exclusifs, des T-shirts originaux Brave Souls, et d’autres surprises. Il suffit de suivre le compte @Bleachbrs_en et de repartager le post officiel pour participer au tirage au sort.

Par ailleurs, le site officiel de l’événement propose une illustration spéciale signée Tite Kubo, créateur de Bleach, ainsi qu’un message dédié aux fans. La musique thème du 10e anniversaire, intitulée Won’t Leave You Behind par Cö shu Nie, a également été dévoilée et accompagne la bande-annonce dédiée aux nouveaux personnages.

Le Japon accueillera un événement hors-ligne exceptionnel le 3 novembre 2025, au Tokyo Big Sight TFT Hall. D’autres informations, notamment sur la billetterie, seront communiquées prochainement sur le site anniversaire et les réseaux sociaux officiels du jeu.

Enfin, une campagne photo spéciale sera lancée dans les magasins 7-ELEVEN au Japon du 23 au 30 juillet, avec une chance de gagner des photos dédicacées par les doubleurs japonais de Ichigo (Masakazu Morita) et Rukia (Fumiko Orikasa), ainsi que des fonds d’écran exclusifs à télécharger.

Entre nouvelles unités puissantes, cadeaux exclusifs, campagne artistique et événement IRL, Bleach: Brave Souls frappe fort pour ses dix ans. Les fans, anciens comme nouveaux, ont de quoi se réjouir cet été.