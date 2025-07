Plongez dans les Royaumes Oubliés comme jamais auparavant ! Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition débarque sur Nintendo Switch, offrant une porte d’entrée portable à l’un des RPG les plus ambitieux de l’ère PS2 / Xbox 360. Développé à l’origine par Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Star Wars KOTOR 2) et remasterisé par Aspyr (Soul Reaver, Tomb Raider Remastered), ce bijou de 2006 revient avec ses quatre campagnes, une interface retravaillée pour la manette, et l’intégralité de sa profondeur tactique. Mais ce retour mérite-t-il votre pièce d’or ?

Du D&D 3.5 pur jus

Aspyr s’est attelé à ce projet par passion pour les CRPG classiques. Comme l’explique le producteur Jordon Reese, l’objectif était de « réintroduire le jeu auprès des fans historiques et d’une nouvelle génération » tout en préservant son ADN. Le défi technique était de taille : moderniser un moteur vieux de 18 ans pour la Switch, notamment via le passage en 64 bits et une refonte des contrôles.

Dans Neverwinter Nights 2, vous incarnez un Porteur d’Éclat, un être marqué par un pouvoir ancien, seul capable de contrer le Roi des Ombres dont l’armée dévaste Faerûn. Vos choix tout au long de l’aventure détermineront le sort des Royaumes, entre héroïsme désintéressé et tentation du pouvoir absolu.

La version Enhanced Edition rassemble quatre campagnes complètes. La campagne principale, Le Fléau des Lamentations, vous plonge dans 50 heures d’intrigues politiques et fantastiques, où votre personnage évolue de simple novice à héros de niveau 20. Mask of the Betrayer, souvent saluée comme l’un des meilleurs récits du genre, vous confronte à une malédiction spirituelle dans les profondeurs mystiques des Plans. Storm of Zehir privilégie la survie et l’exploration dans une jungle inconnue après un naufrage, avec la possibilité de créer une équipe sur mesure. Enfin, Mysteries of Westgate vous entraîne dans une cité corrompue rongée par les intrigues criminelles, où chaque décision a un prix.

Fidèle à la complexité de l’édition 3.5 de Donjons & Dragons, le jeu propose un système de combat en temps réel avec pause tactique, permettant une gestion fine des sorts et des déplacements. Vous pouvez incarner jusqu’à 150 classes et multiclasses, combinant librement des archétypes comme Paladin/Mage ou Voleur/Ensorceleur, grâce à un créateur de personnage d’une profondeur impressionnante. Pour les néophytes, des profils préconstruits (« packages ») facilitent l’entrée en matière.

L’univers est hautement réactif à vos décisions : persuasion, intimidation ou subterfuge modifient le déroulement des quêtes. Un Paladin, par exemple, pourra désamorcer un conflit par la diplomatie plutôt que par la force. Le jeu propose aussi deux types de caméras : une vue à la troisième personne façon Dragon Age pour une immersion narrative renforcée, et une vue isométrique plus stratégique, idéale pour les combats complexes et le micromanagement.

Un classique à redécouvrir… avec patience

Aspyr a repensé l’interface pour une utilisation à la manette. La navigation au stick est intuitive, les raccourcis contextuels bien pensés et les hotbars adaptées à l’écran. Le contrôle au joystick se révèle fluide, et la pause tactique, accessible via le bouton « -« , fonctionne parfaitement. Toutefois, certains éléments nuisent à l’expérience : les menus peuvent sembler lourds, notamment lorsqu’il s’agit de changer de personnage, ce qui nécessite deux étapes. La gestion de l’inventaire est moins intuitive qu’au clavier-souris, et la caméra libre peut se montrer capricieuse, bien qu’un réglage de sensibilité soit proposé. Le mode stratégique, qui offre une vue du dessus, reste préférable pour atténuer ce défaut.

Les doublages en anglais, exclusifs à cette version, demeurent excellents. Les compagnons disposent de dialogues finement écrits, signés Obsidian. La bande-son, épique et immersive, contribue à l’atmosphère du jeu. En revanche, certains effets sonores lors des combats manquent de dynamisme, selon plusieurs retours.

Aspyr met en avant des textures améliorées et un rendu plus fluide. Les modèles 3D et les armures bénéficient effectivement d’un upscaling visible sur l’écran de la Switch, avec des détails de maillage plus nets. Toutefois, l’ancienneté du moteur graphique transparaît encore à travers des décors peu détaillés et des animations rigides. Il n’y a pas eu de refonte visuelle majeure.

Le jeu offre plus de 100 heures de contenu réparti sur quatre campagnes, chacune avec sa tonalité propre – épique, horrifique, exploratoire ou policière. La rejouabilité est au rendez-vous grâce aux multiples choix narratifs, aux nombreuses combinaisons de classes et aux fins alternatives. Le multijoueur cross-plateforme permet de coopérer à quatre en ligne, que ce soit pour les campagnes officielles ou les modules créés par la communauté, une fonctionnalité exclusive à cette version Enhanced par rapport aux anciennes éditions sur PC.