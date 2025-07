WayForward a levé le voile sur River City Girls: Complete Edition, une compilation physique ultime qui regroupe l’intégralité de la série à ce jour. Cette édition spéciale sur Nintendo Switch inclut River City Girls Zero, River City Girls, River City Girls 2, ainsi que le DLC Double Dragon de River City Girls 2. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec une sortie prévue pour le 4 septembre 2025.

En plus du contenu sur cartouche, cette édition complète proposera des bonus physiques pour les premiers acheteurs : une jaquette alternative, trois cartes artistiques et une paire d’autocollants Joy-Con.

River City Girls Zero est la version traduite pour la première fois à l’international du jeu culte de 1994. On y retrouve Kunio, Riki, Kyoko et Misako dans une aventure beat’em up rétro bourrée d’action, avec ses graphismes d’époque, sa bande-son d’origine enrichie de morceaux signés Megan McDuffee et DEMONDICE, ainsi que de nouvelles scènes animées en motion comic. Ce préquel raconte les origines de l’univers River City Girls.

River City Girls, le premier opus moderne, met en scène Kyoko et Misako, deux lycéennes qui partent botter des fesses pour sauver leurs petits amis enlevés. Avec un gameplay nerveux en solo ou à deux, des graphismes 16-bit stylisés, une progression RPG, une narration en manga et des tonnes d’humour, ce jeu a posé les bases du succès de la série actuelle.

River City Girls 2 poursuit l’histoire avec six personnages jouables (dont Marian et Provie), une ville encore plus vivante, de nouveaux boss, de nouvelles zones à explorer et un système de combat enrichi. Le jeu introduit des combos aériens, des gardes brisées, des recrues améliorées, ainsi qu’une bande-son inédite, toujours signée Megan McDuffee. Un cycle jour/nuit, des cachettes personnalisables et des dialogues adaptatifs selon le duo de joueurs viennent compléter le tout.

Le Double Dragon DLC ajoute les légendaires Billy et Jimmy Lee au casting jouable de River City Girls 2. Fidèles à leur réputation, les deux frères apportent leur panoplie de coups mythiques, comme le Hurricane Kick ou le Rising Knee. Une belle fusion entre deux séries cultes du beat’em up.