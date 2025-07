Ce week-end marque la célébration de TennoCon 2025, le grand rendez-vous annuel dédié à Warframe, et si le studio Digital Extremes a partagé de nombreuses annonces sur l’avenir du jeu, une question reste en suspens : où en est la version Nintendo Switch 2 ?

La réponse est simple, voire frustrante. À ce jour, le studio ne dispose toujours pas d’un kit de développement pour la nouvelle console de Nintendo, ce qui bloque tout projet de portage natif.

Steve Sinclair, PDG de Digital Extremes et responsable du développement de Soulframe, a confirmé l’information en amont de la TennoCon. Bien que Warframe fonctionne parfaitement sur Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité, il n’existe pour l’instant aucune version optimisée spécifiquement pour la console. Pourtant, l’envie est bien là.

Selon Sinclair, l’équipe technique trépigne d’impatience à l’idée de tirer parti de la puissance de la Switch 2. “Nos programmeurs n’en peuvent plus d’attendre”, affirme-t-il. “On a clairement des plans. Et dès qu’on aura un dev kit, on lancera une version custom de Warframe, c’est certain.”

L’idée est de proposer une expérience largement améliorée : temps de chargement plus rapides, meilleures performances, et exploitation des cœurs supplémentaires du processeur. Autant de choses que le studio est techniquement prêt à faire… dès qu’il pourra mettre la main sur le matériel nécessaire. “Il y a tout simplement un énorme retard dans la distribution des dev kits”, explique Sinclair, qui lance même à la blague : “Donc si vous connaissez quelqu’un…”

En attendant cette version Switch 2, les joueurs peuvent toujours profiter de Warframe sur la nouvelle console via sa version Switch 1, toujours fonctionnelle grâce à la rétrocompatibilité.

Côté contenu, la TennoCon a aussi été l’occasion d’introduire le prochain chapitre narratif de Warframe, The Old Piece, qui servira de tremplin pour la mise à jour “Tau” prévue en 2026. Un futur riche en nouveautés, donc, qui pourrait devenir encore plus ambitieux si Nintendo répond à l’appel de Digital Extremes.