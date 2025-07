À l’approche de la sortie de Daemon X Machina: Titanic Scion, prévue le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, Marvelous Europe dévoile un nouveau documentaire captivant produit par les vidéastes d’Archipel. Ce contenu inédit lève le voile sur les coulisses du développement de ce nouvel opus sombre et spectaculaire de la série de jeux d’action mécha.

Au cœur de ce documentaire, on retrouve Kenichiro Tsukuda, producteur historique de la franchise, qui partage sa passion de longue date pour les robots et les univers de science-fiction. Il revient sur les origines de Daemon X Machina, pensé initialement pour porter le genre mécha sur Nintendo Switch, et dévoile comment cette suite ambitionne d’aller encore plus loin, tant sur le fond que sur la forme.

Tsukuda détaille également la vision du studio pour Titanic Scion : une narration centrée sur l’interaction complexe entre l’homme et la technologie, incarnée à travers les mécaniques de jeu, le design du monde et les relations entre les personnages. L’équipe a utilisé les outils les plus avancés pour repousser les limites, notamment en intégrant la modélisation 3D et l’impression 3D pour mieux visualiser et concevoir les armures en dehors de l’écran, apportant un soin tout particulier à l’esthétique de chaque élément d’équipement.

Fruit de la collaboration entre Tsukuda et le célèbre designer Shoji Kawamori, Daemon X Machina: Titanic Scion propose une direction artistique encore plus ambitieuse. Le joueur incarne un Reclaimer, membre d’un groupe de résistants luttant contre l’Axiom dans un monde post-apocalyptique.

Le jeu se distingue par plusieurs nouveautés majeures :

Un nouveau départ pour la série : plus vaste, plus intense et plus accessible, Titanic Scion vise autant les nouveaux venus que les fans de la première heure.

: plus vaste, plus intense et plus accessible, Titanic Scion vise autant les nouveaux venus que les fans de la première heure. Une personnalisation poussée : les Arsenaux (armures de combat) peuvent être entièrement modifiés, tant sur leur apparence que sur leur équipement, avec des éléments à fabriquer ou à récupérer sur le terrain.

: les Arsenaux (armures de combat) peuvent être entièrement modifiés, tant sur leur apparence que sur leur équipement, avec des éléments à fabriquer ou à récupérer sur le terrain. Une coopération repensée : en ligne ou en asynchrone, les joueurs ne sont jamais seuls. Il est possible d’unir ses forces pour progresser dans l’histoire ou affronter les menaces les plus coriaces.

: en ligne ou en asynchrone, les joueurs ne sont jamais seuls. Il est possible d’unir ses forces pour progresser dans l’histoire ou affronter les menaces les plus coriaces. Un monde ouvert vivant et varié : entre créatures mécaniques, faune extraterrestre et paysages à couper le souffle, le jeu promet une exploration riche à pied, en vol ou même à cheval.

Daemon X Machina: Titanic Scion est dès maintenant disponible en précommande, en version physique standard ou limitée, ainsi qu’en préachat numérique sur Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store et Steam.