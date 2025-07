Famitsu vient de publier les données de ventes pour le mois de juin 2025, et sans surprise, Nintendo écrase tout sur son passage. La sortie de la Nintendo Switch 2 le 5 juin a marqué un tournant pour l’industrie, propulsant la console vers un démarrage historique avec plus de 1,4 million d’unités écoulées en moins d’un mois. Une performance record sur le marché japonais, jamais atteinte par une console à son lancement.

Cette percée fulgurante s’explique en grande partie par le succès massif de Mario Kart World, lancé en bundle avec la Switch 2. Le jeu a vendu 1 185 113 exemplaires au détail durant le mois, signant l’un des meilleurs débuts de l’histoire pour un titre Mario Kart. Ce chiffre ne prend même pas en compte les versions numériques, qui pourraient faire grimper le total encore plus haut.

Tamagotchi Plaza, autre nouveauté du mois, s’en est bien tiré aussi, cumulant plus de 128 000 ventes sur les deux versions Switch. La mouture Switch 2 à elle seule a dépassé les 26 000 unités. De leur côté, les titres PlayStation 5 ont tenu bon avec Death Stranding 2 à 71 964 exemplaires et Elden Ring: Nightreign à 66 590 copies.

1. [NSW] Mario Kart World – 1,185,113 / NEW

2. [NSW] Tamagotchi Plaza – 102,289 / NEW

3. [PS5] Death Stranding 2 – 71,964 / NEW

4. [PS5] Elden Ring: Nightreign – 66,590 / NEW

5. [NS2] Tamagotchi Plaza Nintendo Switch 2 Edition – 26,396 / NEW

Au classement éditeur, Nintendo domine sans appel avec 1,44 million de jeux vendus en physique sur le mois. Derrière, Bandai Namco atteint 161 000 ventes et Sony suit à 117 000. Ces chiffres soulignent une tendance claire : la Switch 2 arrive à point nommé pour relancer un marché déjà solide.

Côté hardware, la Switch 2 a totalement éclipsé la concurrence. Avec 1 402 183 consoles vendues, elle surpasse largement les 78 097 unités de la Switch classique, qui continue malgré tout à bien se vendre, notamment grâce à sa compatibilité logicielle avec la nouvelle venue.

Nintendo semble donc avoir réussi son pari pour le moment.