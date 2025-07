Le 21 juillet 2025, Nickelodeon et GameMill Entertainment ont levé le voile sur une nouvelle bande-annonce étendue de Nicktoons & The Dice of Destiny, leur prochain action-RPG qui s’annonce comme une véritable célébration du multivers animé de Nickelodeon. Attendu pour le 30 septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, le jeu rassemble une équipe de héros emblématiques pour une aventure haute en couleurs, inspirée des jeux de rôle sur table.

La nouvelle vidéo, disponible sur YouTube, met en lumière de nouveaux personnages jouables issus des séries cultes de la chaîne, ainsi qu’un aperçu élargi du gameplay. L’action se déroule dans des mondes fantastiques thématisés autour de Nickelodeon, où les joueurs devront affronter des hordes d’ennemis dans des combats en temps réel, rythmés et dynamiques.

Le système de jeu permet d’exécuter des attaques de mêlée, de lancer des sorts, de débloquer des compétences, et de personnaliser ses armes pour renforcer son style de combat. Le jeu sera jouable en solo, mais également en coopération locale jusqu’à quatre joueurs, favorisant les sessions entre amis ou en famille.

Du côté des personnages, la bande-annonce confirme la présence de figures bien connues comme Bob l’éponge, Sandy, Leonardo des Tortues Ninja, Katara d’Avatar: The Last Airbender, et Timmy de Mes parrains sont magiques. D’autres héros emblématiques devraient être révélés d’ici la sortie.

Nicktoons & The Dice of Destiny est développé par Fair Play Labs et Petit Fabrik, sous licence officielle Nickelodeon, et publié par GameMill Entertainment. Le jeu est déjà disponible en précommande au prix de 39,99 £ / 49,99 €.