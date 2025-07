C’est désormais officiel : Borderlands 4 arrivera sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre 2025, soit trois semaines après sa sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, prévue pour le mois de septembre. L’annonce a été faite par Randy Pitchford, PDG de Gearbox, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, rassurant les fans quant à l’état de cette version portable très attendue.

Initialement dévoilé lors du Nintendo Switch 2 Direct en avril dernier, Borderlands 4 marquera un tournant important pour la série sur consoles Nintendo, en bénéficiant pour la première fois d’un portage technique de même génération que les machines concurrentes. Les attentes sont élevées, mais Gearbox semble confiant dans la capacité de la Switch 2 à proposer une expérience Borderlands complète, sans compromis.

Randy Pitchford, connu pour ses interventions parfois théâtrales, a pris un malin plaisir à faire durer le suspense avant de dévoiler la date, mais les fans peuvent désormais se réjouir : le retard n’est que minime, et l’arrivée de ce nouveau volet sur la future console de Nintendo est un signe fort de parité interplateformes à venir.

Si les détails spécifiques à la version Switch 2 restent à confirmer, on peut s’attendre à la présence de toutes les fonctionnalités majeures, y compris le mode coopératif en ligne, les arbres de compétences personnalisables, les nouvelles classes, ainsi qu’un contenu narratif toujours plus riche, fidèle à l’ADN de la série.

Borderlands 4 promet de repousser les limites du loot & shoot avec un tout nouveau casting de Chasseurs de l’Arche, une direction artistique toujours aussi flamboyante, et un humour corrosif caractéristique. Avec l’arrivée prochaine de la Switch 2, ce quatrième opus pourrait bien représenter le meilleur de Borderlands dans le creux de vos mains.

An important message regarding the Nintendo Switch 2 version of Borderlands 4: pic.twitter.com/Wc5MwAU2bm

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 22, 2025