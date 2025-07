EA a levé le voile sur EA SPORTS FC 26 à travers une nouvelle bande-annonce « Gameplay Deep Dive », et les nouvelles sont excellentes pour les joueurs Nintendo. Pour la première fois, la version Nintendo Switch 2 proposera une parité de fonctionnalités complète avec les versions PS5 et Xbox Series, marquant un tournant majeur pour la série sur console Nintendo. Le jeu sortira le 26 septembre 2025, avec un accès anticipé possible dès le 19 septembre pour les détenteurs de l’Ultimate Edition.

Baptisée « The Club is Yours », cette nouvelle édition propose une expérience de jeu remaniée et enrichie, façonnée par les retours de la communauté. Deux profils de gameplay font leur apparition : le mode Authentic Gameplay, qui offre l’expérience footballistique la plus réaliste jamais proposée en mode Carrière, et le mode Competitive Gameplay, plus nerveux, conçu pour Football Ultimate Team et Clubs.

Dans Ultimate Team, les joueurs pourront mettre leur équipe rêvée à l’épreuve grâce à de nouveaux événements en direct et modes tournoi, ainsi qu’un système Rivals et Champs revu en profondeur. La Carrière Manager s’enrichit également d’un tout nouveau système baptisé Manager Live Challenges, qui introduit des scénarios dynamiques et réalistes, allant de courtes sessions de jeu à plusieurs saisons complètes. Chaque défi reflètera des situations issues du football réel, avec des récompenses à la clé.

Parmi les nouveautés les plus marquantes figure le système d’Archétypes, inspiré des plus grandes légendes du football. Cette fonctionnalité introduit de nouvelles classes dans les modes Clubs et Carrière de joueur, avec la possibilité de personnaliser finement les attributs et débloquer des bonus spécifiques, renforçant l’identité de chaque joueur sur le terrain.

EA SPORTS FC 26 se veut aussi plus fluide, plus réaliste, et plus réactif que jamais. Parmi les améliorations techniques annoncées : un dribble plus précis, des courses retravaillées, une IA de gardien de but optimisée par apprentissage automatique, des animations volumétriques rapprochées du corps, et des styles de jeu enrichis. Tous ces éléments seront bien présents sur la version Nintendo Switch 2, à égalité avec les autres plateformes.

Comme toujours, EA met l’accent sur l’authenticité : plus de 20 000 joueurs licenciés, répartis dans plus de 750 clubs et sélections nationales, sur 120 stades, dans 35 ligues, avec le soutien de plus de 300 partenaires du football mondial.

EA SPORTS FC 26 proposera des achats en jeu optionnels sous forme de monnaie virtuelle, permettant d’acquérir divers objets, dont certains issus de systèmes aléatoires.

Avec cette nouvelle mouture ambitieuse, EA SPORTS FC 26 entend bien redéfinir le jeu de football sur Nintendo, et la Switch 2 semble prête à accueillir pour la première fois l’expérience complète EA SPORTS, sans compromis.